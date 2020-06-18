聽新聞
test
0:00 / 0:00
摩根大通期貨獲批 成大陸首家外資全資控股期貨公司
中國證監會18日公告，為進一步擴大期貨市場對外開放，日前，證監會依法核準摩根大通期貨為中國首家外資全資控股期貨公司。
公告稱，下一步，證監會將繼續深化期貨市場對外開放，引入符合條件的期貨經營機構外資股東，以促進期貨經營機構健康穩定發展。
中國證監會主席易會滿18日上午出席陸家嘴論壇時表示，中國資本市場對外開放的步伐，不僅沒有因這次新冠肺炎疫情而放緩，反而進一步加快。證券基金期貨機構外資股比限制提前全面放開，6家外資控股證券公司已順利落地；QFII/RQFII全面取消額度限制。
易會滿說，開放是現代經濟體系和成熟金融市場的基本特徵，也是國際金融中心建設的必由之路。中國證監會將繼續秉持開放合作共享的理念，加快推進資本市場高水平雙向開放，持續深化資本市場互聯互通。
他提出，中國正監會將進一步優化滬深港通機制，擴大滬深股通的投資範圍和標的，不斷豐富大陸和香港全方位多層次務實合作。同時進一步完善滬倫通業務，進一步拓寬ETF互聯互通，共同推進上海國際金融中心建設，支持鞏固香港國際金融中心地位。
易會滿並指出，中國證監會將繼續推進科創板建設，加快推出將科創板股票納入滬股通標的、引入做市商制度、研究允許IPO老股轉讓等創新制度，抓緊推出科創板增資管理辦法，推出小額快速融資制度，支持更多「硬科技」企業利用資本市場發展壯大。同時發布科創板指數，研究推出相關產品和工具。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言