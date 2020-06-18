摩根大通期貨獲批 成大陸首家外資全資控股期貨公司

中國證監會18日公告，為進一步擴大期貨市場對外開放，日前，證監會依法核準摩根大通期貨為中國首家外資全資控股期貨公司。

公告稱，下一步，證監會將繼續深化期貨市場對外開放，引入符合條件的期貨經營機構外資股東，以促進期貨經營機構健康穩定發展。

中國證監會主席易會滿18日上午出席陸家嘴論壇時表示，中國資本市場對外開放的步伐，不僅沒有因這次新冠肺炎疫情而放緩，反而進一步加快。證券基金期貨機構外資股比限制提前全面放開，6家外資控股證券公司已順利落地；QFII/RQFII全面取消額度限制。

易會滿說，開放是現代經濟體系和成熟金融市場的基本特徵，也是國際金融中心建設的必由之路。中國證監會將繼續秉持開放合作共享的理念，加快推進資本市場高水平雙向開放，持續深化資本市場互聯互通。

他提出，中國正監會將進一步優化滬深港通機制，擴大滬深股通的投資範圍和標的，不斷豐富大陸和香港全方位多層次務實合作。同時進一步完善滬倫通業務，進一步拓寬ETF互聯互通，共同推進上海國際金融中心建設，支持鞏固香港國際金融中心地位。