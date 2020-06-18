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人行行長：將提前考慮應對疫情政策工具適時退出

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中國人民銀行行長易綱。圖/中新社資料照片
中國人民銀行行長易綱。圖/中新社資料照片

中國人民銀行行長易綱今（18）日表示，新冠疫情沖擊下銀行不良貸款增加，人行已加大不良貸款處置力度，增強銀行支持實體經濟可持續。他認為，疫情下金融支持政策是階段性，需要關注政策後遺症，保持總量適度，並提前考慮政策工具的適時退出。

易綱今在上海陸家嘴論壇上表示，人行擴表和縮表在金額上大體相當，資產負債表規模近年基本穩定在大約人民幣36兆元，與目前國際上主要經濟體的央行資產負債表大幅擴張不同，而大陸商業銀行資產負債表也持續合理擴張，貸款保持較高增長，反映貨幣政策傳導的效率不斷提高，市場機制運行良好。

證監主席易會滿也表示，大陸資本市場對外開放步伐，並未因為新型肺炎疫情而放緩，反而進一步加快，包括證券基金、期貨機構外資股比限制提早全面鬆綁；QFII、RQFII全面取消額度限制；而科創板制度創新、創業板改革並試點註冊制、新三板改革等重大舉措正在落實實施。

易會滿指出，隨著疫情影響持續發酵，未來全球可能出現經濟深衰退、金融高風險等不利局面，如何在危機中遇新機，維護全球金融市場平穩運行，推動世界經濟復甦，是當前和今後一段時期必須共同面對的挑戰。

易會滿稱，證監會將繼續推進科創板建設，加快推出將科創板股票納入滬股通標的、引入做市商制度、研究允許IPO老股轉讓等創新制度，加緊推出科創板再融資辦法，推出小額快速再融資制度，發布科創板指數、研究推出相關產品和工具，支持更多科技企業利用資本市場發展壯大。

易會滿表示，證監會將持續深化資本市場互聯互通，進一步優化滬港通機制，擴大滬深股通投資範圍和標的，不斷豐富內地和香港全方位、多層次的務實合作，進一步完善滬倫通業務，進一步拓寬ETF的互聯互通，共同推進上海金融中心建設，支持鞏固香港的國際金融中心地位。

實體經濟 疫情 資本市場

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