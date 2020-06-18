全球央行貨幣寬鬆 郭樹清：中國不搞「大水漫灌」

中國銀保監會主席郭樹清18日在陸家嘴論壇上表示，疫情還可能在一段較長時期內，不少國家計畫頒布新的刺激措施，建議大家三思而後行，應當為今後預留一定的政策空間。大陸十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，中方不會搞「大水漫灌」（量化寬鬆），更不會搞赤字貨幣化和負利率。

澎湃新聞網報導，郭樹清說，「世界上沒有免費的午餐，怎麼能夠讓這麼多中央銀行開動印鈔機，去無限量地印發貨幣呢？」各國已經頒布的財政金融刺激措施，規模和力度之巨大，史無前例。在初期作用盛大，邊際效應逐步在遞減。

他表示，早在兩千多年前，無論中國還是歐洲，都已經有過政府濫鑄金屬錢幣導致經濟社會危機的教訓，更不用說紙幣出現以後人類曾經遭受過的多次災難。金融業內人士不能不懂得，開出空頭支票也必須付出代價。

此外，他說，儘管目前通貨膨脹總體還不明顯，但考慮到國際供應鏈恢復還需要較長時間，要素成本會進一步上升，加之貨幣派生機理變化，通貨膨脹也有可能捲土重來。

對於大規模的刺激政策，郭樹清也擔憂，需要考慮的是，大規模刺激政策將來如何退出。「進入的時候，四面八方都歡欣鼓舞，退出的時候可能將十分痛苦。」他指出，2008年的「量化寬鬆」刺激政策到現在為止就還未完全消化。

21世紀經濟報導，他坦言，突如其來的新冠疫情，對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。中國第1季GDP總值驟降6.8%。一些企業出現生產停擺、收入銳減、資金緊張等多重困難，進出口行業面臨供應中斷、訂單不足、渠道不暢等諸多問題，生存壓力較大。

在郭樹清看來，疫情災難造成的損害是一種不可抗的外部衝擊，各類市場主體都無法自主回避。金融機構與政府都應當積極協商確定救助方案，特別是要做好應急融資接續，同時防範道德風險。