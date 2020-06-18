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郭樹清：聯準會過於內向，很可能透支美元和美國信用

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清。（取自銀保監會官網）
大陸銀保監會主席郭樹清。（取自銀保監會官網）

大陸銀保監會主席郭樹清今（18）日在陸家嘴論壇上表示，在以美元為主導的國際貨幣體系中，美國聯準會在一定程度上扮演世界央行角色，對全球經濟金融穩定發揮重要作用。但聯準會在制定政策時過於內向，就有可能侵蝕全球金融穩定的基礎，也很可能會透支美元和美國信用。

郭樹清指出，大型經濟體應當主動考慮自身政策的外溢效應，自覺平衡好內部影響。當今世界已高度一體化，制定和推出政策要加強與其他國家的溝通協調，平滑外溢風險，共同維護國際社會整體利益。特別是美歐日等已開發國家，對周邊和全球的欠發達國家影響很大。

郭樹清在談及量化寬鬆時表示，大規模刺激政策將來如何退出？進入的時候，四面八方都歡欣鼓舞，退出的時候可能將十分痛苦。2008年的量化寬鬆刺激政策，到現在為止還沒有完全消化。

郭樹清稱，各國已經推出的財政金融刺激措施，規模和力度之巨大，史無前例。在初期作用盛大，邊際效應逐步在遞減。目前來看，疫情還可能在一段較長時期內與我們的生活並行，不少國家和地區還在謀劃推出新的刺激措施，他建議大家三思而後行，應當為今後預留一定的政策空間。大陸十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。

郭樹清還透露，銀保監會近期擬推出6項舉措支持資本市場發展。一是增加新的機構投資者，批設更多銀行理財子公司和保險資產管理公司，允許境外專業機構發起設立控股理財公司。

二是加大權益類資管產品發行力度，支持理財子公司提高權益類產品比重，信託公司發行證券投資信託產品，保險機構發行組合類產品。

三是推進銀行與基金公司，銀行與保險公司等各類機構的深度合作，鼓勵銀行及理財子公司將更多符合條件的公募基金管理人納入合作機構名單，研究推出保險機構投資私募理財產品和私募股權基金的相關政策。

四是引導商業銀行有序處置非標不良資產，鼓勵新設理財子公司，加大證券投資。

五是支持保險公司透過直接投資、委託投資、公募基金等各種管道，增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資。

六是對保險公司權益類資產配置實行差異化比例監管，引導保險機構將更多資金配置於權益類資產。

保險 資本市場 聯準會

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