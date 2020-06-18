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WSJ：4月雙邊貿易額增43% 中國再成美國最大貿易夥伴

世界日報 / 記者蔡敏姿張文馨／綜合報導

在新冠病毒疫情限制全球商業之際，對於美國農民和其他出口商而言，中國成了一個難得的亮點。近月來，中國對粟米、小麥和大豆等農作物的採購量增加，超過貿易戰之前的水平。學者稱，中國已重回美國第一大貿易夥伴。

華爾街日報（WSJ）報導，中美雙邊貿易額4月增至近397億美元(約2813億人民幣)，較3月增長近43%，再度超越美國與墨西哥和加拿大的貿易額。根據世界銀行最新預測結果，中國仍是今年唯一很可能實現正成長的世界主要經濟體。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長艾倫說，「中國看來可能會成為2020年甚至2021年全球GDP增長的最大引擎。我們肯定希望美國公司從中受益。」現在，中國已經成為比以往任何時候都重要的買家。

之前中國透過減少採購美國大豆、粟米和其他出口農產品反制美國關稅舉措，美國農民損失最為慘重。不過近幾個月來，中國對粟米、小麥和大豆等農作物的採購量增加，超過了貿易戰之前的水平。中國已經成為比以往任何時候都重要的買家，例如在截至6月4日的五周中，中國的採購量占美國大豆總銷售的三分之二左右。

可以肯定的是，即使與中國關係的這種改善帶來經濟利益，但如果激進的兩年採購目標無法實現，中國在採購方面距離目標的巨大缺口可能會給美國總統川普政府帶來越來越大的困境。

另外，美國貿易代表賴海哲17日表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，這仍然是很好的協議，「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。

大公報報導，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲表示，中美貿易雖然因經貿摩擦出現不正常的下降，但兩國經貿合作的深厚基礎還在。此次中美雙邊貿易額回升，正是這一基礎的直觀體現。

商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明也稱，中國出口商品競爭力走強，美國對中國商品的需求相對穩定，是中國重回美國第一大貿易夥伴的重要原因。此外，疫情之下全球產業鏈、供應鏈發生多處梗阻甚至斷裂，中國在產業鏈供應鏈方面的優勢進一步凸顯，且經濟率先復甦，以及中國認真履行中美第一階段經貿協議，也為中美貿易復甦提供了條件。

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