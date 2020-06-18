匯豐銀行重啟裁員計畫 全球將解聘3.5萬人

匯豐集團（HSBC）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計畫，並稱「目前是重啟裁員計畫的合適時候」，預期中期內全球員工人數會由目前的23.5萬人，裁減至接近20萬人，意味全球裁員3.5萬人。

路透17日報導，祈耀年在發給全球23萬5000名員工的電郵中表示，將凍結幾乎所有的外部招聘。「我們不能無限期地暫停裁員，這是一個『不是如果，而是何時』的問題。」

滙豐發言人證實此內容。裁員計畫重啟後，滙豐17日股價午後轉升0.8%，暫收37.7港元（約4.86美元）。

滙豐最初在3月推遲裁員計畫，並表示新冠肺炎疫情的特殊環境意味著裁員是不適當的。裁員是該行旨在降低成本的更廣泛重組計畫的一部分。

祈耀年表示，由於獲利下滑，且經濟預估顯示未來將面臨挑戰，該行現在不得不恢復裁員計畫，並補充稱，他已要求高管考慮如何在下半年削減成本。

市場關注全球裁員會否涉及香港員工，滙豐回應表示，香港仍然是集團增長計畫的核心，會繼續投資及發展亞洲業務。

綜合彭博等媒體17日報導，預計歐洲和美國將首當其衝受到裁員的影響，因為匯豐試圖在其難以賺錢的地區調整業務。該行的全球銀行業務和市場部是其公司諮詢部門的所在地，預計在股票銷售和交易等領域將面臨大幅削減。

美媒指出，根據匯豐銀行2月首度宣布的重整計畫，未來將合併私人銀行和理財業務，減縮歐洲股票業務，並縮小在美國的零售網，以期減少45億美元成本。