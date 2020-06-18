易綱：預計全年人民幣貸款新增近20兆元

中國人民銀行行長易綱今（18）日在陸家嘴論壇上表示，大陸經濟基本面良好，貨幣政策仍在正常區間，人民幣資產對全球的資產配置有很大的吸引力，展望下半年，貨幣政策還將保持流動性合理充裕，預計將帶動全年人民幣貸款新增近人民幣20兆元，社會融資規模的增量將超過30兆元。

第一財經報導，易綱表示，上海正在成為人民幣金融資產的風險管理中心，預計金融系統將在今年全年為企業讓利人民幣1.5兆元，上海建設國際金融中心還可以在人民幣可自由兌換和資本項目可兌換方面進一步先行先試。

易綱表示，降準和再貸款，都是人行的擴張性貨幣政策，前者表現為人行資產負債表的縮表，後者表現為擴表，但這幾年人行擴表和縮表的規模大體相當，資產負債表規模穩定在人民幣36兆左右，這與國際主要央行大幅擴表的機理不同。不過，相比之下，大陸商業銀行近年來規模持續擴張，貸款不斷增長，這也表現出貨幣政策傳導效率的提高。

易綱指出，上半年人行從貨幣政策的角度，已經推出一系列強有力的支持措施，包括三次降準，增加1.8兆再貸款再貼現額度，推出小額企業信用貸款支持計畫，實施中小微企業貸款階段性延期還本付息政策等。上述政策措施已經取得良好效果。

易綱進一步指出，5月廣義貨幣M2餘額和社會融資規模的存量增速，分別為11.1%和12.5%，都明顯高於去年。股票市場、債券市場、外匯市場和人民幣匯率總體穩定，第二季以來，大陸主要宏觀經濟指標呈現出良好的回升跡象。展望下半年，貨幣政策還將保持流動性合理充裕，預計將帶動全年人民幣貸款新增近20兆元，社會融資規模的增量將超過30兆元。

易綱認為，上海建設國際金融中心還可以在人民幣可自由兌換和資本項目可兌換方面進一步先行先試，只要符合反洗錢，反恐融資和反避稅監管要求，正常貿易和投資需要的資金都可以自由進出。

易綱稱，上海正在成為人民幣金融資產的風險管理中心，境內外投資人只要投到人民幣資產後，必然需要進行持續的風險分散和管理。他認為，上海的風險管理各個要素正在日漸完善：一是定價上，各類人民幣資產都能實現連續定價。二是交易上，人民幣金融市場有充足的流動性，有較好的深度和廣度，各個市場都能夠隨時買賣出。三是在風險對沖上，金融期貨、商品期貨、利率、匯率、衍生品等先管理工具已經齊備，為高效風險對沖提供可能。在資訊披露上，這幾年不斷提高資訊披露的透明度和更加嚴格的監管要求，持續增強投資人對人民幣資產信心。使投資人可以很好管理和分散風險。