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逾4個月，人行重啟14天期逆回購操作

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人行在公開市場逾4個月以來，18日首次重啟14天期逆回購操作。圖/中新社資料照片
人行在公開市場逾4個月以來，18日首次重啟14天期逆回購操作。圖/中新社資料照片

中國人民銀行今（18）日公告稱，為維護半年末流動性平穩，今以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作，其中7天期500億元，中標利率2.20%；14天期700億元，中標利率2.35%。

這也是人行在公開市場逾4個月以來，首次重啟14天期逆回購操作。

由於今有800億元逆回購到期，因此人行今在公開市場資金淨投放人民幣400億元。

此外，人民幣兌美元中間價今貶值30個基點，報7.0903。中國銀行研究院研究員王有鑫表示，短期在經濟基本面沒有特別大的變化情況下，匯率主要受短期跨境資本流動和消息面影響比較大。

他表示，從跨境資本流動角度看，目前股市和匯市走勢相關性較高。人民幣匯率走弱，一方面是與股市波動相關，另一方面來自消息面的衝擊。地緣政治格局不確定性加大，在一定程度上增加市場擔憂情緒，人民幣出現短期調整。

展望人民幣匯率走勢，東方金誠研究發展部分析師謝文傑認為，美國聯準會貨幣寬鬆加碼，在一定程度上將抑制美元買需，進而對人民幣匯率走勢帶來一定上行動力。另外，伴隨大陸國內經濟進入穩定修復過程，海外資本持續流入大陸金融市場，預計後期人民幣匯率有望在加大彈性的過程中，整體保持基本穩定。

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