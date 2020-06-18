陸擬大幅降低外國投資人對A股上市公司戰略投資門檻

大陸商務部今（18）日針對《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法（修訂草案公開徵求意見稿）》公開徵求意見。修訂草案共29條，其中包括大幅降低投資門檻。

商務部關於修訂草案公開徵求意見稿的說明顯示，近年來，隨著大陸經濟持續快速發展，改革開放進一步深化，《戰投辦法》在實踐中也遇到不少問題，有必要對現行規則進行修訂完善。一是投資門檻較高。例如，禁止外國自然人進行戰略投資；要求外國投資人持股比例不低於10%；對外國投資人境外實有資產要求高；設定36個月的持股鎖定期。二是投資方式較少。僅規定定向發行和協定轉讓兩種方式，對要約收購等方式未作出明確規定，且不允許外國投資人以境外非上市公司股權作為支付對價。三是管理體制與現行改革不銜接。《外商投資法》取消外商投資企業設立及變更的審批或備案，建立外商投資資訊報告制度，《戰投辦法》對此未作出銜接性規定。

為解決上述問題，鼓勵外資購投資，修訂草案的主要修改內容，包括明確戰略投資的定義，外國投資人透過協定轉讓、上市公司定向發行新股、要約收購等法定方式取得並在一定時期內持有上市公司A股股份的行為，屬於《戰投辦法》規定的戰略投資。

其次是大幅降低投資門檻。一是明確進行戰略投資的外國投資者包括外國自然人，允許符合條件的外國自然人實施戰略投資（草案第一條）。二是降低對非控股股東的外國投資人或其全資投資人的資產總額要求，從擁有1億美元資產或管理5億美元資產的要求，分別降至5,000萬美元和3億美元（草案第四條）。三是將外國投資人的持股鎖定期由3年調整為12個月，《證券法》及其相關規定對鎖定期有更長期限規定的，從其規定（草案第七條）。四是取消外國投資人透過上市公司定向發行新股方式實施戰略投資的持股比例要求；將透過協定轉讓方式實施戰略投資的持股比例要求從10%降低至5%；明確以要約收購方式實施戰略投資的，預定收購的上市公司股份比例不得低於已發行股份的5%。

在增加投資方式方面，一是將要約收購方式納入適用範圍，明確相關辦理程序，允許外國投資人以要約收購方式實施戰略投資。二是放寬跨境換股條件，以上市公司定向發行新股或要約收購方式實施戰略投資的，外國投資人可以其持有或增發的境外非上市公司股份作為支付手段。

此外，草案還與國家國有資產管理、稅收、公司登記、外匯管理、反壟斷審查、國家安全審查、境外投資管理和金融機構管理等制度相銜接，明訂外國投資人戰略投資應符合相關要求。