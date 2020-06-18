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劉鶴：排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸國務院副總理劉鶴。圖/新華社資料照片
大陸國務院副總理劉鶴。圖/新華社資料照片

第十二屆陸家嘴論壇今（18）日在上海開幕，大陸國務院副總理劉鶴在書面致辭中表示，要保護在大陸外資企業合法權益，維護香港長期繁榮穩定。他還強調應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

上觀新聞報導，劉鶴指出，當前大陸正處於十三五規劃封關、制定十四五規劃宏偉藍圖的重要時期，金融系統要做好以下重點工作，一是穩健的貨幣政策更加靈活適度。從經濟發展實際出發，加強逆週期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好六穩、六保工作。

二是服務實體經濟，促進經濟轉型升級。要以高品質發展為導向，深化供給側結構性改革。要適應各類市場主體需要，著力打通貨幣傳導的各種堵點，創新金融產品，優化金融結構，提高小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。

三是堅持建制度、不干預、零容忍，加快發展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，完善資訊披露、發行、退市等基本制度，著力增強交易便利性、市場流動性和市場活躍度，健全鼓勵中長期資金開展價值投資的制度體系。

四是風險應對要走在市場曲線前面。在經濟下行壓力和各種不確定條件下，要增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性。

五是深化改革開放。中國大陸將堅定不移深化改革、擴大開放，加快推出和落實金融改革開放舉措，保護在大陸外資企業合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。中央政府將堅持一國兩制，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

劉鶴表示，面對百年不遇的全球突發新冠肺炎疫情，大陸5月規模以上工業增加值年增4.4%，其中製造業增長5.2%，全社會固定資產投資比4月提高5.87%，一些消費零售指標也出現積極變化，車市和樓市均在回暖。大陸仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。

實體經濟 香港 劉鶴

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