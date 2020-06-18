京東香港掛牌首日股價高開5.75%

京東今(18)日在港交所掛牌交易，股價高開5.75%，報港幣239元，發行價為226元。目前總市值為港幣7,386億元，居港股市場第15名。

京東17日發布公告，公開發行股份獲得178.9倍超額認購。公司一手中簽率10%。擬全球發售1.33億股，其中香港發售1,596萬股，國際發售1.17億股。

公告稱，假設超額配股權未被行使，按港幣226元發行價計算，估計將募資淨額約297.71億元。如果超額配股權被悉數行使，公司將額外發行1,995萬股，募集資金約港幣45.08億元。

值得注意的是，京東超越網易成為今年以來港交所最大規模的新股發行。之前，網易透過全球發售募集資金淨額約為港幣209億元。

中泰國際分析師余浩樑對媒體表示，由於京東具備強大的物流體系，可將一整條供應鏈效應發揮最大效率，未來也有可能分拆京東物流上市，有助提高相關估值水準。此外，上市後有機會納入恒生指數、港股通、其他亞洲指數及大陸投資人更加熟悉公司等因素，都將會激發未來股價漲幅。

評級機構標普表示，正值大陸企業於美國上市可能受限之時，京東集團在香港二次上市將有助擴大其資金管道，並認為此次上市對京東的債務槓桿和風險管理具有一定的正面影響。