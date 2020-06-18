北京又增21例新冠肺炎本土病例，另有三疑似病例
大陸國家衛健委今（18）日披露，17日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外輸入病例4例（上海2例，陝西1例，甘肅1例），本土病例24例（北京21例，河北2例，天津1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。
通報指出，當日新增治癒出院病例15例，解除醫學觀察的密切接觸者153人，重症病例增加2例。
境外輸入現有確診病例91例（無重症病例），無現有疑似病例。累計確診病例1860例，累計治癒出院病例1769例，無死亡病例。
截至17日24時，31個省區市現有確診病例265例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例78394例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83293例，現有疑似病例7例。
此外，新增無症狀感染者8例（境外輸入2例）；當日無轉為確診病例。
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