波音737-800改裝貨機 廣州啟動

波音中國公司16日宣布，波音和廣州飛機維修工程公司在廣州合作開展的737-800波音改裝貨機項目當日舉行了首架飛機的主貨艙門的切割儀式，標誌該項目正式投入運行。

新華社報導，波音中國公司表示，在新冠肺炎疫情影響下，航空客運市場受到很大衝擊，貨運市場需求則大幅增長，航空公司陸續將部分業務向貨運轉型。航空貨運市場面臨了前所未有的挑戰和機遇，在抗擊疫情和重建供應鏈中都發揮著巨大的作用。

報導指出，雙方於去年合作在廣州啟動該條737-800BCF客機改貨機生產線，以應對航空貨運市場不斷增長的需求。通過貨機改裝項目，波音將客機轉化為貨機，以延長飛機的使用壽命。

波音將其737-800改裝貨機項目全部放在中國大陸展開，目前已經與中國大陸合作夥伴共同建設並投入運行了總共6條改裝生產線，已累計獲得130架訂單和承諾訂單。

根據波音最近民用航空市場展望，未來20年全球將需要2820架貨機，其中包括1220架737-800BCF級別的改裝貨機。大陸是該領域的最大市場。