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廣東前5月外貿 占大陸總值21%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸海關總署廣東分署17日披露，2020年1至5月，廣東外貿進出口2.48兆元（人民幣，下同），比去年同期下降8.8%，降幅較今年前4個月收窄1個百分點，占同期中國大陸外貿進出口總值的21.5%；其中，出口醫療物資較快增長。

據中新社報導，2020年5月分廣東進出口環比繼續回升，當月廣東進出口5568.9億元，環比增長1.3%，連續3個月環比增長。一般貿易占比提升。2020年1至5月，廣東一般貿易進出口1.27兆元，占廣東省的進出口總值的51.1%，占比較去年同期提升0.7個百分點。

統計顯示，民營企業的出口占比則保持五成以上。2020年1至5月，廣東民營企業進出口1.36兆元，占同期廣東進出口總值的54.7%。

對東協國家進出口增長，對香港、歐盟和美國下降。2020年1至5月，廣東對東協國家進出口3818.3億元，同比增長5.6%；對香港3447.1億元，同比下降16.4%；對歐盟2757.2億元，同比下降6.5%；對美國2561.2億元，同比下降17.2%。

出口醫療物資較快增長，機電產品和勞動密集型產品下降。2020年1至5月，廣東出口機電產品1.01兆元，同比下降10.1%；出口服裝等勞動密集型產品2559.5億元，同比下降7.8%。同期，出口醫療物資較快增長，其中，醫藥品65.6億元，同比增長46%，紡織製品（含口罩）488.4億元，同比增長2.7倍，醫療器械134.5億元，同比增長27.4%。

海關總署廣東分署表示，廣東醫療防疫物資出口繼續保持快速增長的態勢，主要出口商品如手機、筆記本電腦等消費類電子商品出口降幅明顯收窄。

廣東 香港 海關

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