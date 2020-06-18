循一帶一路 新疆果蔬熱銷中亞

近日，在新疆霍爾果斯市的一處貨場裡，工人們將一筐筐新鮮油桃裝進保鮮貨車裡。這批中國大陸果蔬辦完通關手續後就可出境，經哈薩克斯坦運往烏茲別克斯坦，為當地民眾提供新鮮水果。

出口這些貨物公司的董事長于成忠稱，現在正是新疆出口油桃的高峰期，這些水果主要產於有著「塞外江南」美譽的伊犁河谷。

中新社報導，據霍爾果斯海關統計，今年1至5月霍爾果斯口岸共計出口果蔬3萬多噸，占新疆口岸出口果蔬總量的51.37%，其中超七成是新疆地產果蔬。該口岸果蔬不僅出口量增大，種類也愈加豐富，由最初的蘋果、葡萄、辣椒、西紅柿（蕃茄）擴大到現在的油桃、西梅、洋葱、西蘭花等10餘種，主要出口至哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家，部分還遠銷到俄羅斯、白俄羅斯等國。

2019年，霍爾果斯口岸開通農副產品快速通關「綠色通道」，出口果蔬數量一路上揚，呈現快速增長的態勢。此外，基於中亞各國市場對果品、蔬菜的需求不斷增長，中國大陸眾多物流企業抓住機遇落戶霍爾果斯。

這些企業把中國大陸各地品質優良的柑橘、蘋果、辣椒、黃瓜、西紅柿、蘑菇等果蔬，連同伊犁河谷的本地果蔬，一起出口至哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家。今年一季度，霍爾果斯口岸出口果蔬1.96萬噸，貨值1.71億元人民幣，占新疆口岸果蔬出口總量的59.21%，成為新疆最大的果蔬出口口岸。

由於果蔬時效性、鮮活性要求高，霍爾果斯市積極統籌海關、邊檢等職能部門，暢通中國大陸、哈薩克斯坦農副產品快速通關「綠色通道」，進一步打通物流運輸通道，縮短運輸時間。

霍爾果斯口岸處於「雙西公路」（中國大陸西部至歐洲西部）中國、哈薩克斯坦段的交接點上，有著優越的區位優勢。隨著「一帶一路」倡議的推進，霍爾果斯口岸正煥發出新的生機。