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看好前景 多家A股上市公司擬回購股票

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸A股似乎在迎來一股「回購潮」。有跡象表明，近期多家A股上市公司擬回購公司股票，更有公司擬實施占總股本逾40%的大額回購。

中新社報導，根據金融數據服務商萬得資訊（Wind）的統計，今年6月以來，已有37家A股上市公司發布股份回購預案。從回購的目的看，多數上市公司稱看好上市公司發展前景，部分上市公司是為了履行重大資產重組承諾的盈利補償，還有上市公司稱主要用於員工持股計畫。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新受訪表示，股份回購代表公司管理層看好公司未來發展前景，實施回購對改善公司資本結構、回報投資者、優化公司治理結構等方面具積極意義。特別是考慮到近期A股市場整體平穩，不少股票的價格對於擬實施回購的公司具有較大吸引力。

值得注意的是，在6月分發布擬回購公告的上市公司中，食品公司好想你的回購方案引發關注。6月8日，好想你發布公告稱，擬使用自有資金14.69億元（人民幣，下同）至29.38億元回購公司股份，擬回購股份占目前公司總股本的比例為21.91%至43.83%。

此外，好想你此次回購價格為不超過每股13元，較公司6月8日每股10.46元的股價溢價超過20%。消息發布後，好想你股價出現連續上漲，截至6月17日收盤，好想你股價為每股12.15元，相比預案發布前的股價，上漲幅度超過10%。

好想你的巨額回購也引發交易所的關注。深圳證券交易所發布關注函，要求好想你補充說明本次股份回購價格的測算依據，回購計畫是否具有可行性，是否存在配合董監高、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人減持等問題。

針對交易所的問題，6月15日晚，好想你發布公告稱，本次回購方案是為維護公司價值及股東權益並基於公司自身發展情況做出的安排。公司在籌劃回購事項期間，嚴格控制內幕信息知情人的範圍，及時有效地做好信息保密工作。

董登新表示，對真心實意想要實施回購的公司，應予以肯定；但監管層也有必要對那些企圖拉抬股價的「忽悠式回購」加強監管，避免損害中小投資者的合法權益。

上市公司 人民幣

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