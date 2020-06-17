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陸OTT TV在台促銷、上架機上盒 陸委會籲業者勿合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
政府指出，愛奇藝等大陸OTT TV未經許可在台營業，不得刊登廣告。圖／取自路透社
政府指出，愛奇藝等大陸OTT TV未經許可在台營業，不得刊登廣告。圖／取自路透社

我未開放大陸OTT TV落地台灣，不過OTT TV仍在台從事業務與廣告活動，今日有媒體報導，OTT TV業者與多家銀行信用卡合作進行促銷宣傳，甚至已上架到有線電視機上盒。對此，陸委會表示，這已違反「兩岸條例」相關規定，相關主管機關已蒐集其違法事證進行查處中，並呼籲業者勿與陸方的OTT TV業者合作，以免受罰。

有媒體報導，大陸OTT TV業者在台從事違法廣告活動，並且還與多家銀行業者祭出刷卡訂閱優惠措施，此外愛奇藝已在有線電視機上盒上架，騰訊We Tv近日也將循愛奇藝模式，進入有線電視機上盒。

陸委會晚間以書面形式表示，OTT TV非屬陸資來台投資許可項目，並據「兩岸條例」第34條規定，中國大陸OTT TV屬未經兩岸條例許可之中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，不得在台從事廣告活動。

陸委會指出，有關OTT TV業者在台進行廣告活動，通傳會已請相關機關在5月15日召開會議，就相關違法行為態樣、罰則及所涉裁處程序進行討論。通傳會並已先請地方政府配合下架相關違法廣告，及請與會公協會，明確告知所屬會員前開兩岸條例規範，以利日後廣告主及廣告商刊登廣告時有所依循。

至於大陸OTT TV在台與信用卡業者進行促銷宣傳，並於有線電視刊登廣告等，陸委會說，會請通傳處依法進行查處。

陸委會稱，在台刊登信用卡促銷廣告一事，已涉及違反「兩岸條例」第34條中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，在台從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動之規定，依同條例第89條規定，應處以新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。陸委會已洽請主管機關國家通訊傳播委員會儘速查處。

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