社科院：今年大陸經濟將成長3% 下半年降準減息

中國社科院研究員張明16日在論壇表示，隨著政府加大政策支持力度，今年大陸經濟可能增長3%；但新冠肺炎疫情衝擊訂單，製造業將非常艱難。

路透報導，張明指出，隨著企業加快生產，第2季GDP將恢復到2%至3%的增長。受新冠肺炎疫情衝擊，今年大陸首季經濟萎縮6.8%，是有記錄以來首次萎縮。而上月公布的政府工作報告未有設定GDP增長目標，突顯經濟前景的不確定性。

張明預計，人民銀行將在下半年下調基準利率、中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR），並兩次下調存款準備金率（RRR）。

新華社旗下經濟參考報17日頭版刊發評論文章，指下半年大陸貨幣政策的可能節奏是，短期以放量為主，降準大概率，資金套利緩解之後將再度開啟降息窗口，存款基準利率也有可能調降。其中提到，6月15日MLF降息預期落空後，降準概率進一步提升，可能時間點在6月末至7月初。

文章認為，疫情反覆，大陸穩增長穩就業的壓力仍然巨大，在「六穩」「六保」的總要求下，政策逆周期調節力度無疑將加碼。事實上，新冠肺炎病例仍在世界其他地區蔓延並激增，北京疫情亦反彈，外界對第二波疫情的擔憂加劇。