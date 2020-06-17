未開放陸生返台 陸生質疑制定風險標準為何？

教育部今日公布部分境外生可以返台，不過不包含大陸生。對此，陸生返台推動組發起人之一的清大葉同學表示遺憾，並質疑政府制定的風險程度標準何在？現今北京疫情嚴峻，盼政府能夠在下一批讓其他省分的陸生返台完成學業。

葉同學受訪時表示，陸生來台念書繳的學雜費比本地生與僑生高出約兩倍左右，不過陸生在台有許多限制，現在連學業都不能完成，盼政府不要政治化操作陸生返台就讀的議題，應從防疫科學與學生權益兩方面作考量。

陸生返台推動組從六月初開始寄信給教育部、陸委會、行政院與衛福部，表達陸生尤其是畢業生亟欲返台的需求。不過，今日教育部公布的境外生返台的國家與地區，其中包含港澳生，卻沒有包含陸生；此外，一些國家與地區的商務人士能夠入境，但也未包含大陸。

葉同學表示，政府應當說明制定風險程度的標準是甚麼，像是總人口數約五百多萬的新加坡每日新增患者常達幾百例，被列為中風險；然而大陸人口幾十億，每日新增患者未達百例，卻不能入境台灣，認為指揮中心應該訂出大陸的風險層級。

葉同學接著指出，北京現在疫情嚴重，但是北京已採取相關措施，不讓疫情向外擴散，盼政府應先對北京以外的陸生逐步解封，讓最緊迫的陸生畢業生入境台灣，盼下一批會是陸生與其他國家的畢業生能夠返台。

世新吳同學則表示，政府此前是按省市對大陸進行管制，現今因以同樣的政策邏輯按省市對大陸解封。他呼籲，政府應在第二批開放境外生考量大陸，且現今已有很多陸生畢業生不打算返台，因為許多人選擇不返台要找工作，返台的陸生量不會很多，陸生也願意進行三次核酸檢測，讓台灣置於風險也會相應小很多。