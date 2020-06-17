快訊

九天内第四度！中共運8及殲10戰機又闖我西南空域

台積電18日除息 台股蒸發21.5點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未開放陸生返台 陸生質疑制定風險標準為何？

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸生何時能返台遙遙無期。圖／聯合報系資料照片
陸生何時能返台遙遙無期。圖／聯合報系資料照片

教育部今日公布部分境外生可以返台，不過不包含大陸生。對此，陸生返台推動組發起人之一的清大葉同學表示遺憾，並質疑政府制定的風險程度標準何在？現今北京疫情嚴峻，盼政府能夠在下一批讓其他省分的陸生返台完成學業。

葉同學受訪時表示，陸生來台念書繳的學雜費比本地生與僑生高出約兩倍左右，不過陸生在台有許多限制，現在連學業都不能完成，盼政府不要政治化操作陸生返台就讀的議題，應從防疫科學與學生權益兩方面作考量。

陸生返台推動組從六月初開始寄信給教育部、陸委會、行政院與衛福部，表達陸生尤其是畢業生亟欲返台的需求。不過，今日教育部公布的境外生返台的國家與地區，其中包含港澳生，卻沒有包含陸生；此外，一些國家與地區的商務人士能夠入境，但也未包含大陸。

葉同學表示，政府應當說明制定風險程度的標準是甚麼，像是總人口數約五百多萬的新加坡每日新增患者常達幾百例，被列為中風險；然而大陸人口幾十億，每日新增患者未達百例，卻不能入境台灣，認為指揮中心應該訂出大陸的風險層級。

葉同學接著指出，北京現在疫情嚴重，但是北京已採取相關措施，不讓疫情向外擴散，盼政府應先對北京以外的陸生逐步解封，讓最緊迫的陸生畢業生入境台灣，盼下一批會是陸生與其他國家的畢業生能夠返台。

世新吳同學則表示，政府此前是按省市對大陸進行管制，現今因以同樣的政策邏輯按省市對大陸解封。他呼籲，政府應在第二批開放境外生考量大陸，且現今已有很多陸生畢業生不打算返台，因為許多人選擇不返台要找工作，返台的陸生量不會很多，陸生也願意進行三次核酸檢測，讓台灣置於風險也會相應小很多。

陸生 北京 教育部

延伸閱讀

小明想回台 陳時中：需觀察北京疫情變化才進一步討論

潘文忠：今起2238名境外生可來台 首批名單確定無陸生

第一批返台境外生國別出爐！排除陸生但含港澳生

陸生不在第一批入境對象 指揮中心：最終決議未出爐

相關新聞

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

上海新城控股前董事長王振華身價約人民幣477億元（約新台幣2,024億元），去年涉嫌猥褻女童案，17日被以猥褻兒童罪判處...

多家大陸上市公司擬買回庫藏股 大額回購引關注

A股似乎在迎來一股回購潮（買回庫藏股）。有跡象顯示，近期多家A股上市公司擬回購公司股票，更有公司擬實施占總股本逾40%的...

大摩：中國經濟Q4增速將達6% 全年為2%

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強17日表示，大陸今年將成為主要經濟體中唯一實現經濟正增長的國家，預計第4季大陸經濟增速恢...

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

滙豐集團（HSBC）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計畫，並稱「目前是重啟裁...

未開放陸生返台 陸生質疑制定風險標準為何？

教育部今日公布部分境外生可以返台，不過不包含大陸生。對此，陸生返台推動組發起人之一的清大葉同學表示遺憾，並質疑政府制定的...

阿里員工假徵助理真包養？可不做公務「只專注於他」

中國網民爆料，阿里巴巴一名剛入職三個月、仍在試用期的「P8級」員工，在網路上開出一個月1.6萬（人民幣，下同，約2255美元）招聘私人女助理，承諾可以幫忙「打通」轉正職，還表示能私下包養她，引發議論。據了解，該名員工已被阿里開除。

中國太保將登陸倫交所 成為首家A+H+G上市保險公司

中國太保將於22日登陸倫交所，將成為大陸首家發行GDR（海外存託憑證）的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市...

逆勢而行 大陸最大同志社交軟體將赴美上市

正當中概股興起回歸港股熱潮之際，大陸媒體報導，中國最大同志社交軟體「BLUED」將前往美國上市。BLUED母公司藍城控股...

王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交

中國前首富王健林之子王思聰旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。截止16日拍賣結束，此次拍賣的394件拍品共拍得13.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元），所得款項將用於破產清算。

66%雇主申領「保就業計畫」補貼 保住49萬雇員飯碗

香港失業率升至15年來高位，保就業刻不容緩。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，前日截止的第一期「保就業計畫」共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，顯示三分之二有為雇員供強積金的香港雇主都承諾在領取補貼期間不會裁員，希望能給予雇員一定信心。另外，昨日公布的失業綜援新申請個案按月下跌45.3%至2164宗，林鄭月娥表示失業率及申領失業綜援個案均出現升幅放緩的情況，期望香港社會有一個穩定的環境。

京東18日香港港二次上市 超額認購逾178倍

大陸電商巨頭京東集團17日公告發售價及配發結果公告，此次在港二次上市，按發行價港幣226元計，全球發售募集資金淨額估計約...

人行：23日將在香港發行人民幣100億元央票

為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，大陸央行網站17日公告，6月23日（下周二）中國人民銀行將...

熱門新聞

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

福廈高鐵 奎坑隧道貫通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。