多家大陸上市公司擬買回庫藏股 大額回購引關注

A股似乎在迎來一股回購潮（買回庫藏股）。有跡象顯示，近期多家A股上市公司擬回購公司股票，更有公司擬實施占總股本逾40%的大額回購。

中新社報導，根據金融數據服務商萬得資訊(Wind)的統計，今年6月以來，已有37家A股上市公司發布股份回購預案。從回購的目的看，多數上市公司稱看好上市公司發展前景，部分上市公司是為了履行重大資產重組承諾的盈利補償，還有上市公司稱主要用於員工持股計畫。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，股份回購往往代表公司管理層看好公司未來發展前景，實施回購往往對於改善公司資本結構、回報投資人、優化公司治理結構等方面具有積極意義。特別是考慮到近期A股市場整體平穩，不少股票的價格對於擬實施回購的公司具有較大吸引力。

值得注意的是，在6月發布擬回購公告的上市公司中，食品公司好想你的回購方案引發廣泛關注。6月8日，好想你發布公告稱，擬使用自有資金人民幣14.69億元至29.38億元回購公司股份，擬回購股份占目前公司總股本的比例為21.9%至43.8%。

此外，好想你這次回購價格為不超過每股13元，較公司6月8日每股10.46元的股價溢價超過20%。消息發布後，好想你股價出現連續上漲，截至6月17日收盤，好想你股價為每股12.15元，相比預案發布前的股價，上漲幅度超過10%。

好想你的巨額回購也引發交易所的關注。深圳證券交易所發布關注函，要求好想你補充說明本次股份回購價格的測算依據，回購計畫是否具有可行性，是否存在配合董監高、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人減持等問題。

董登新表示，對於真心實意想要實施回購的公司，應該予以肯定；但官方也有必要對那些企圖拉抬股價的「忽悠式回購」加強監管，避免損害中小投資人的合法權益。