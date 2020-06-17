中國太保將登陸倫交所 成為首家A+H+G上市保險公司

中國太保將於22日登陸倫交所，將成為大陸首家發行GDR（海外存託憑證）的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市的保險公司。

中國太保在上交所、香港聯交所及倫交所發布公告稱，確定本次GDR發行的最終價格為每份GDR17.6美元，募集資金總額為18.1億美元。

公告表示，本次發行的GDR預計於22日（倫敦時間）正式在倫敦證券交易所上市。此次發行完成後，中國太保將成為大陸首家發行GDR的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市的保險公司。

中國太保昨A股收報人民幣元，港股收報港幣元。

中國太保在GDR發行過程中創下滬倫通機制下多項第一：第一次採用中國大陸會計準則發行的GDR，第一次採用基石投資人機制發行的GDR，第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR。

值得注意的是，本次發行中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保險集團成員之一）是基石投資者人之一，認購GDR占本次發行總數（超額配售權行使前）的28.08%，且鎖定三年的禁售期。

中國太保表示，瑞再長期以來與公司保持良好的業務合作關係。瑞再認購GDR及長期持有承諾，體現其對中國太保長期投資價值的認可以及對大陸保險業長遠發展的信心。

華金證券認為， 此次太保發行GDR的折價空間小於之前市場預期，無論從發行規模還是發行價格來看，此次GDR發行細則好於市場預期，公司意在改善治理結構，引入長期戰略投資人，進一步完善國際化布局。