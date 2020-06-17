快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國太保將登陸倫交所 成為首家A+H+G上市保險公司

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

中國太保將於22日登陸倫交所，將成為大陸首家發行GDR（海外存託憑證）的保險公司和首家A+H+G（上海、香港倫敦）上市的保險公司。

中國太保在上交所、香港聯交所及倫交所發布公告稱，確定本次GDR發行的最終價格為每份GDR17.6美元，募集資金總額為18.1億美元。

公告表示，本次發行的GDR預計於22日（倫敦時間）正式在倫敦證券交易所上市。此次發行完成後，中國太保將成為大陸首家發行GDR的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市的保險公司。

中國太保昨A股收報人民幣元，港股收報港幣元。

中國太保在GDR發行過程中創下滬倫通機制下多項第一：第一次採用中國大陸會計準則發行的GDR，第一次採用基石投資人機制發行的GDR，第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR。

值得注意的是，本次發行中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保險集團成員之一）是基石投資者人之一，認購GDR占本次發行總數（超額配售權行使前）的28.08%，且鎖定三年的禁售期。

中國太保表示，瑞再長期以來與公司保持良好的業務合作關係。瑞再認購GDR及長期持有承諾，體現其對中國太保長期投資價值的認可以及對大陸保險業長遠發展的信心。

華金證券認為， 此次太保發行GDR的折價空間小於之前市場預期，無論從發行規模還是發行價格來看，此次GDR發行細則好於市場預期，公司意在改善治理結構，引入長期戰略投資人，進一步完善國際化布局。

保險 倫敦 香港

延伸閱讀

華航7月航班一覽表 多飛了四個航點

狂買機票「騙」延誤理賠近1300萬元 南京婦被指詐騙保險公司惹議

防疫需求利多 掀生技股籌資潮

生技募資潮 規模逾百億

相關新聞

阿里員工假徵助理真包養？可不做公務「只專注於他」

中國網民爆料，阿里巴巴一名剛入職三個月、仍在試用期的「P8級」員工，在網路上開出一個月1.6萬（人民幣，下同，約2255美元）招聘私人女助理，承諾可以幫忙「打通」轉正職，還表示能私下包養她，引發議論。據了解，該名員工已被阿里開除。

多家大陸上市公司擬買回庫藏股 大額回購引關注

A股似乎在迎來一股回購潮（買回庫藏股）。有跡象顯示，近期多家A股上市公司擬回購公司股票，更有公司擬實施占總股本逾40%的...

中國太保將登陸倫交所 成為首家A+H+G上市保險公司

中國太保將於22日登陸倫交所，將成為大陸首家發行GDR（海外存託憑證）的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市...

逆勢而行 大陸最大同志社交軟體將赴美上市

正當中概股興起回歸港股熱潮之際，大陸媒體報導，中國最大同志社交軟體「BLUED」將前往美國上市。BLUED母公司藍城控股...

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

上海新城控股前董事長王振華身價約人民幣477億元（約新台幣2,024億元），去年涉嫌猥褻女童案，17日被以猥褻兒童罪判處...

大摩：中國經濟Q4增速將達6% 全年為2%

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強17日表示，大陸今年將成為主要經濟體中唯一實現經濟正增長的國家，預計第4季大陸經濟增速恢...

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

滙豐集團（HSBC）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計畫，並稱「目前是重啟裁...

王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交

中國前首富王健林之子王思聰旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。截止16日拍賣結束，此次拍賣的394件拍品共拍得13.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元），所得款項將用於破產清算。

66%雇主申領「保就業計畫」補貼 保住49萬雇員飯碗

香港失業率升至15年來高位，保就業刻不容緩。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，前日截止的第一期「保就業計畫」共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，顯示三分之二有為雇員供強積金的香港雇主都承諾在領取補貼期間不會裁員，希望能給予雇員一定信心。另外，昨日公布的失業綜援新申請個案按月下跌45.3%至2164宗，林鄭月娥表示失業率及申領失業綜援個案均出現升幅放緩的情況，期望香港社會有一個穩定的環境。

京東18日香港港二次上市 超額認購逾178倍

大陸電商巨頭京東集團17日公告發售價及配發結果公告，此次在港二次上市，按發行價港幣226元計，全球發售募集資金淨額估計約...

人行：23日將在香港發行人民幣100億元央票

為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，大陸央行網站17日公告，6月23日（下周二）中國人民銀行將...

香港失業率5.9％ 飆15年高點

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布二○二○年全球競爭力報告，香港排名由去年第二位，下跌至第五位。香港二○一八年跌下全球首位的...

熱門新聞

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

爭取國際支持 港示威者改變策略

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。