逆勢而行 大陸最大同志社交軟體將赴美上市

正當中概股興起回歸港股熱潮之際，大陸媒體報導，中國最大同志社交軟體「BLUED」將前往美國上市。BLUED母公司藍城控股已於美東時間16日向美國證管會（SEC）遞交招股書，計劃在納斯達克上市，股票代碼為「BLCT」。

據財新網報導，BLUED早前已獲多輪融資。2013年8月天使輪融資人民幣300萬元，投資人為上海中路資本。此後，順為資本、DCM、清流資本等均曾參與投資BLUED。在B輪融資中，BLUED估值已超過3億美元。去年2月，BLUED完成D輪1億美元融資，由鼎暉投資（CDH）領投，UG資本跟投。

目前，藍城兄弟傳媒持股37%，為藍城控股第一大股東。順為資本、鼎暉投資分別持股12.3%和9.4%。

經濟觀察報報導，BLUED此次赴美IPO（首次公開發行）預計募資5,000萬美元，將用於營銷宣傳在內的業務擴張、人工智能等技術研發、日常運營，以及潛在的戰略收購、投資和聯盟。

財新網指出，BLUED至今雖仍未實現獲利，但收入增速可觀。根據招股書，2019年，BLUED總營收達人民幣7.59億元（約新台幣31.7億元），年增長51.5%，凈虧損人民幣5,300萬元，較2018年凈虧損9,000萬元減少。

報導稱，BLUED的收入幾乎全靠直播拉動。2019年，直播業務為BLUED帶來人民幣6.71億元收入，增長46.5%，占總收入的88.5%。不過值得注意的是，直播對BLUED營收的貢獻率正逐步下滑。

今年第1季，BLUED直播營收達人民幣1.8億元，占總營收的86.6%，遠低於2019年同期的93.7%。

界面新聞指出，根據招股書，截至2020年第1季，BLUED在全球擁有超過4,900萬名註冊用戶，遍及210多個國家和地區。而在600萬名月活躍用戶中，海外用戶數占比超過49%。

財新網引述BLUED一名員工說法指出，BLUED在大陸本土的用戶已經接近天花板。因此，BLUED計畫將海外市場作為新用戶增長來源。

但BLUED招股書顯示，海外用戶對BLUED營收的貢獻十分有限。今年第1季，海外用戶收入占比僅9.9%。