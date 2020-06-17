身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

上海新城控股前董事長王振華身價約人民幣477億元（約新台幣2,024億元），去年涉嫌猥褻女童案，17日被以猥褻兒童罪判處有期徒刑五年。

每日經濟新聞報導，2020年6月16日，上海市普陀區人民法院（以下簡稱普陀法院）依法不公開開庭審理被告人王振華、周燕芬猥褻兒童案。普陀法院受理該案後，依法組成合議庭，向兩名被告人及其辯護人、被害人及其法定代理人送達起訴書副本。

庭審中，控辯雙方分別出示相關證據，並發表辯論意見。被告人王振華、周燕芬當庭作了最後陳述。庭審分兩天進行，整個庭審過程歷時16小時。法院根據兩名被告人的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度等，經合議庭評議，於6月17日當庭判決，以猥褻兒童罪分別判處被告人王振華有期徒刑五年，被告人周燕芬有期徒刑四年。

據騰訊旗下棱鏡指出，王振華的律師團隊包括北京煒衡律師事務所高級合夥人李肖霖、浙江京衡律師事務所主任陳有西等。這兩位都是業界知名的刑事辯護律師，前者曾代理過劉曉慶偷稅案，後者則代理過顧雛軍案、吳小暉案等。

從判刑結果來看，根據大陸刑法規定，猥褻兒童的，在五年以下有期徒刑或者拘役的法定刑幅度內從重處罰；聚眾或者在公共場所當眾猥褻兒童的，則在五年以上有期徒刑的法定刑幅度內從重處罰。

雖然王振華已不是新城控股的董事長，但仍是新城控股背後真正的老闆。通過海外公司，王振華實際持有新城控股67.17%的股份，按照最新股價計算，身價人民幣477億元。今年，新城控股將現金分紅38.34億元，王振華將分到其中的人民幣25.7億元。

香港聯交所披露，2020年4月以來，王振華先後四次增持新城發展股份，目前持股68.02%。此外，他還控制著新城控股67.17%的股份，另通過家族信託持有新城悅73.17%的股份。