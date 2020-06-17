阿里員工假徵助理真包養？可不做公務「只專注於他」

中國網民爆料，阿里巴巴一名剛入職三個月、仍在試用期的「P8級」員工，在網路上開出一個月1.6萬（人民幣，下同，約2255美元）招聘私人女助理，承諾可以幫忙「打通」轉正職，還表示能私下包養她，引發議論。據了解，該名員工已被阿里開除。

據香港01報導，阿里巴巴李姓員工擁有上海交通大學博士學位，他在網上招募私人助理，不但詢問對方「是否有被包養經歷」，還說女助理即使不做任何公務，只「專注於他」也可以，例如每周至少與他約會一兩次。

消息一出，立即引發阿里員工的怒火。有自稱阿里員工發布一張公司內部的截圖，稱李男在公司內的標籤都是同事的謾罵和譏諷，例如「兄弟你才來三個月呀」、「可以自己提離職了」、「公司的名聲就是被這種人敗壞的」，還有人挖苦問「只幫女生打通嗎」、「可能待遇給太好了，有點飄了」等。此外，亦有消息指出李男已被開除。

事件引熱議 微博卻消音

報導指出，經翻查網上資料，今年9月將在深圳舉辦的全球架構師峰會上，李原計畫擔任專題「算法應用」的出品人，不過，目前其照片和資料都已被該峰會網站移除。

據悉，阿里巴巴公司的P8級別（高級專家）與管理職位中的M3（高級經理）屬同一級別，是一線員工當中的最高級別，月薪在3.4萬到6萬元之間，但加上股票收入，年收入可達逾200萬元。

值得注意的是，該事件引發知乎、豆瓣等平台不少網民熱議，但在阿里巴巴作為第二大股東的微博上，搜尋相關字眼得到的內容則屈指可數。