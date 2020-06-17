王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交

香港失業率升至15年來高位，保就業刻不容緩。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，前日截止的第一期「保就業計畫」共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，顯示三分之二有為雇員供強積金的香港雇主都承諾在領取補貼期間不會裁員，希望能給予雇員一定信心。另外，昨日公布的失業綜援新申請個案按月下跌45.3%至2164宗，林鄭月娥表示失業率及申領失業綜援個案均出現升幅放緩的情況，期望香港社會有一個穩定的環境。

2020-06-17 14:31