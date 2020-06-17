王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交
中國前首富王健林之子王思聰旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。截止16日拍賣結束，此次拍賣的394件拍品共拍得13.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元），所得款項將用於破產清算。
鳳凰網報導，其中一款起拍價51元的禮盒被拍5271元，漲超100倍。一款市場價2057元的禮盒也被拍至5280元。
本月初，上海熊貓互娛文化有限公司已在阿里拍賣上線了一批周邊、福袋等拍品。
本次，官方公告顯示，經上海熊貓互娛文化有限公司第一次債權人會議通過，上海熊貓互娛文化有限公司管理人將於2020年6月15日10時至6月16日10時止在淘寶網阿里拍賣破產強清平台進行公開拍賣活動。
據悉，拍品包括帽子、拖鞋、帆布包、手機殼、充電寶等23種物品，熊貓互娛將多件物品組合成為「福袋」並各自命名，進行組合銷售。此次拍賣所得款項將用於公司破產清算。
資料顯示，上海熊貓互娛文化有限公司成立於2015年7月，註冊資本約為1.55億，法定代表人為龍飛，經營範圍包括文化藝術交流策劃；賽事活動策劃；公關活動策劃；網絡遊戲開發；廣播電視節目製作；經營性互聯網文化信息服務等。
企查查股東信息顯示，珺娛（湖州）文化發展中心為該公司大股東，持股40.07%，王思聰對後者全資持股。
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