快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交

世界日報 / 中國新聞組╱北京17日電
中國前首富王健林之子王思聰（圖）旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。圖／擷取自微博
中國前首富王健林之子王思聰（圖）旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。圖／擷取自微博

中國前首富王健林之子王思聰旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。截止16日拍賣結束，此次拍賣的394件拍品共拍得13.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元），所得款項將用於破產清算。

鳳凰網報導，其中一款起拍價51元的禮盒被拍5271元，漲超100倍。一款市場價2057元的禮盒也被拍至5280元。

本月初，上海熊貓互娛文化有限公司已在阿里拍賣上線了一批周邊、福袋等拍品。

本次，官方公告顯示，經上海熊貓互娛文化有限公司第一次債權人會議通過，上海熊貓互娛文化有限公司管理人將於2020年6月15日10時至6月16日10時止在淘寶網阿里拍賣破產強清平台進行公開拍賣活動。

據悉，拍品包括帽子、拖鞋、帆布包、手機殼、充電寶等23種物品，熊貓互娛將多件物品組合成為「福袋」並各自命名，進行組合銷售。此次拍賣所得款項將用於公司破產清算。

資料顯示，上海熊貓互娛文化有限公司成立於2015年7月，註冊資本約為1.55億，法定代表人為龍飛，經營範圍包括文化藝術交流策劃；賽事活動策劃；公關活動策劃；網絡遊戲開發；廣播電視節目製作；經營性互聯網文化信息服務等。

企查查股東信息顯示，珺娛（湖州）文化發展中心為該公司大股東，持股40.07%，王思聰對後者全資持股。

上海 破產

延伸閱讀

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

中概股在港二次上市 背後有3關鍵原因

義氣哥無懼腐蝕 隻身跳入火山口湖打撈好友遺體

相關新聞

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

滙豐集團（HSBC）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計畫，並稱「目前是重啟裁...

王思聰線上拍破產商品 51元禮盒5271元成交

中國前首富王健林之子王思聰旗下的熊貓互娛周邊產品15日開拍。截止16日拍賣結束，此次拍賣的394件拍品共拍得13.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元），所得款項將用於破產清算。

66%雇主申領「保就業計畫」補貼 保住49萬雇員飯碗

香港失業率升至15年來高位，保就業刻不容緩。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，前日截止的第一期「保就業計畫」共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，顯示三分之二有為雇員供強積金的香港雇主都承諾在領取補貼期間不會裁員，希望能給予雇員一定信心。另外，昨日公布的失業綜援新申請個案按月下跌45.3%至2164宗，林鄭月娥表示失業率及申領失業綜援個案均出現升幅放緩的情況，期望香港社會有一個穩定的環境。

京東18日香港港二次上市 超額認購逾178倍

大陸電商巨頭京東集團17日公告發售價及配發結果公告，此次在港二次上市，按發行價港幣226元計，全球發售募集資金淨額估計約...

人行：23日將在香港發行人民幣100億元央票

為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，大陸央行網站17日公告，6月23日（下周二）中國人民銀行將...

香港失業率5.9％ 飆15年高點

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布二○二○年全球競爭力報告，香港排名由去年第二位，下跌至第五位。香港二○一八年跌下全球首位的...

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

大陸網路巨頭騰訊傳出將收購大陸最大視頻網站─愛奇藝，有望成為最大股東，以擴大規模，降低採購及製作視頻成本，騰訊已與持有愛...

陸視頻網站一哥承壓 首季虧損擴大61％

大陸視頻市場呈現愛奇藝、騰訊視頻、優酷的三足鼎立局面，其中，愛奇藝一直相對激進、又相對不穩定，從產品創新到付費機制都有激...

陸發抗疫特別國債 規模4.2兆

大陸今年將發行人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）抗疫特別國債，大陸財政部預算司司長李敬輝表示，抗疫特別國債資金主要用於公...

巨大：陸第二波疫情 不影響台商供應鏈產能

巨大集團執行長劉湧昌昨（16）日出席「疫戰下台商的新布局論壇」表示，對自行車產業來講，疫情過後的需求會反彈回來，至於大陸...

中科煉化投產 年產值超600億人民幣

隨著煉油常減壓裝置、輕烴回收裝置等6套裝置相繼投料開車，中國石化中科煉化項目16日正式投產。　

德陽東汽最大容量汽輪機組 投運

華能東莞謝崗燃氣聯合迴圈1號機組，近日順利通過168小時滿負荷試運行，正式投入商用，機組軸振、瓦溫等各項指標優良。該機組...

熱門新聞

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

爭取國際支持 港示威者改變策略

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。