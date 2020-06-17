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66%雇主申領「保就業計畫」補貼 保住49萬雇員飯碗

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電

香港失業率升至15年來高位，保就業刻不容緩。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，前日截止的第一期「保就業計畫」共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，顯示三分之二有為雇員供強積金的香港雇主都承諾在領取補貼期間不會裁員，希望能給予雇員一定信心。另外，昨日公布的失業綜援新申請個案按月下跌45.3%至2164宗，林鄭月娥表示失業率及申領失業綜援個案均出現升幅放緩的情況，期望香港社會有一個穩定的環境。

文匯報報導，林鄭月娥指出，「保就業計畫」至今收到並已完成處理的首兩批申請共有5萬9500名雇主，涉及49萬名雇員和114億元工資補貼，相等於每名受惠雇員可獲補貼上限的86%。政府將於下星期公布首批領取保就業工資補貼的雇主名單，讓公眾清晰了解雇主承諾的員工數目。她並指出，希望可於下月或8月初接受該計畫的第二期申請。

新申領失業綜援跌45%

據報導，社會福利署也公布5月底共有22.7萬宗領取綜援個案，受助總人數逾31.6萬，較4月減少428宗，按月跌幅0.2%。就個案類別分析，低收入綜援個案按月跌3.7%至2926宗，雖然失業綜援個案總數按月升1.4%至1萬8427宗，但同月的新申請數字卻較4月下跌45.3%至2164宗。

林鄭月娥指出，領取失業綜援的個案於今年年初開始大幅上升，3月及4月分別按月升10.9%及24%，但5月已放緩至1.4%，最新個案數目遠比她離任社署署長(2003年)時為低。她希望此次經濟衰退引致的失業率不會超過SARS時的8%。

失業 香港 林鄭月娥

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