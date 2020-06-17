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德陽東汽最大容量汽輪機組 投運
華能東莞謝崗燃氣聯合迴圈1號機組，近日順利通過168小時滿負荷試運行，正式投入商用，機組軸振、瓦溫等各項指標優良。該機組配套的燃機和汽輪機，由總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）提供。
華能東莞燃機熱電一期（2×400MW級）謝崗天然氣蒸汽迴圈熱電冷聯產專案，是廣東省重大專案，也是東莞市為加快集中供熱步伐、改善區域空氣品質、爭創大陸節能減排示範城市而規劃的重要工程。「東汽」為該專案配套的汽輪機組，是目前大陸容量最大的軸排式汽輪機組，也是東汽首台150MW等級兩缸軸向排汽機型配套的聯合迴圈燃氣機組。
該機組首次採用了「東汽」自主全新設計的高效沖反結合通流技術，具有效率高、冷態啟動快、節省場地、成本低等優點。
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