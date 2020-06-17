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中科煉化投產 年產值超600億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著煉油常減壓裝置、輕烴回收裝置等6套裝置相繼投料開車，中國石化中科煉化項目16日正式投產。　

中新社報導，中科煉化項目位於廣東湛江東海島，是中國石化在新時代建設的標誌性煉化工程，也是中國一帶一路建設及能源化工發展戰略的重要支點。該項目總投資440億元（人民幣，下同），主要包括1000萬噸/年常減壓等18套煉油裝置，80萬噸/年蒸汽裂解等10套化工裝置，18萬標準立方米/小時煤制氫裝置，以及儲運、汙水處理、碼頭、鐵路專用線、成品油和天然氣管道等公用工程及配套設施。　　

2018年1月中科項目EPC總承包合同簽訂，拉開全面建設的序幕，2019年12月全面建成中交。該項目投產後，主要生產國六汽柴油、航空煤油以及高端化工產品，年產值將超過600億元，可實現利稅260多億元，並拉動塑材、電子化學品、精細化工等中下游產業鏈的新增投資達2000多億元，成為湛江地區經濟發展的新引擎，為粵港澳大灣區經濟建設注入強勁動力。　

更值一提的是，中科煉化項目採用國際先進的生產工藝和控制技術，按照國際最高安全、環保標准進行設計和管理，國內自主研發的先進煉化生產裝備技術在項目得到廣泛應用，國產化率超過95％，是中國目前生產裝備國產化率最高的煉化一體化項目。

其中，煉油總流程充分體現分子煉油理念，煉油關鍵裝置從工藝技術到核心設備完全國產化，達大陸領先、國際先進水平。而35萬噸/年聚丙烯裝置擠壓造粒機組成功研製應用，打破外國技術和市場壟斷。

廣東

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