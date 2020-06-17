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網上廣交會 疫情經貿發展風向標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第127屆廣交會15日首次在線上拉開帷幕，為期10天。廣東省共有4268家企業參展，展位總數13039個。其中，民營企業3617家，展位數10292個；外資企業555家，展位數1605個；國有企業96家，展位數1142個。

中新社報報導，業內人士認為，從「面對面」到「屏對屏」，網上廣交會將成疫情之下中國經濟貿易發展的風向標。

「我們計畫每天直播1至2個小時，由之前已在平台上登記註册的銷售同事擔任主播，帶著全球新老朋友們仔細瞭解我們公司與新的產品系列，並和他們在線上加強聯繫，為後續的訂單合作做好準備」。廣州市新視通電子有限公司周先生說，這是他們第5年參加廣交會，今年廣交會採取線上的方式舉行，要求他們在產品和企業的介紹上更加仔細，讓客商們有身臨其境之感。

在廣州市新視通電子有限公司特別設立的直播間裡，除了有此次參展的十幾款新電視機外，還有兩位「主播」準備開麥，在第127屆廣交會上對全球客商直播推薦產品。　

「雖然受到疫情影響，大家不能自由地往來各個國家，但是生意還是要做的，這種方式相信還是能為我們帶來很多新商機」。周先生表示，該企業生產的貼牌電視機大多銷往中東和非洲地區，因此今年以來訂單受到影響不大。

一直以來，廣交會被譽為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，網上廣交會既有助於疫情防控，又能保證這一全球最大的國際貿易活動正常進行，可以幫助中外企業最大程度對沖疫情影響。

全球領先的移動互聯網第三方數據挖掘與整合營銷機構艾媒諮詢行政總裁張毅表示，本屆廣交會搬到線上舉行是一項大膽的嘗試，各類企業應好好準備，把握好這次機會。

張毅認為，相比傳統的線下，線上的優勢是，顧客可坐在家中或辦公室中看展，有更充裕的時間瞭解產品。張毅指出，其實線上的外貿需求一直存在，此次線上廣交會有助於培養海外客戶的線上採購習慣。

「如何通過線上廣交會吸引新客戶，對出口企業而言，是一次新的挑戰與嘗試」。張毅建議，企業可加強產品的外圍包裝，並更多地展示自己的工廠和生產線，讓客戶瞭解企業的聲譽、知識產權、承接能力以及其他客戶評價等，有助於吸引新客戶，增加新客戶對產品信息與企業的瞭解。

疫情 直播 主播

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