貴州脫貧招商 引資723.5億人民幣

作為中國脫貧攻堅主戰場之一的貴州正在「衝刺90天打贏殲滅戰」。15日，貴州在助力「9+3」縣（區）穩就業促脫貧招商引資項目專場推介會上面向全球發布了300個脫貧攻堅招商引資項目，總引資規模723.5億元（人民幣，下同）。

中新社報導，目前貴州仍有9個未摘帽的深度貧困縣和3個剩餘貧困人口超過1萬人的擬摘帽縣（區）。此次發布的300個項目均從「9+3」縣（區）優選而出，助力未脫貧地區的產業發展。

項目涵蓋了生態家禽、生態漁業、中藥材、特色林業、食用菌、基礎材料、生態特色食品、現代化工、新型建材、大旅遊、大健康、文化創意、現代物流等產業。

按產業劃分，農業特色產業項目103個，擬引資規模144.1億元；工業項目75個，擬引資規模210.8億元；現代服務業項目80個，擬引資規模333.1億元；其他產業項目42個，擬引資規模35.5億元。

貴州省投資促進局局長馬雷表示，希望全球企業高度關注此次發布的項目，為貴州貧困縣引企業、穩就業貢獻力量，為貴州奪取脫貧攻堅最後總攻的全面勝利助力添彩。