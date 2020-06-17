快訊

背水一戰！北京提升疫情應急響應級別至二級

寧夏工改 線上辦 快速拿證

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸西北內陸省區推進「工改」優化營商環境。輕點鼠標提交資料，全程線上辦理，2個工作日後就拿到證件。碧桂園寧夏區域開發報建經理張明昊成為寧夏銀川市消防設計審查與施工許可合併審批改革的首個獲益者。

新華社報導，「消防設計審查意見書是辦理施工許可證的核心要件，以往兩個證辦下來至少要8個工作日，現在同時申報、一次發證，方便企業儘早開工。」張明昊說。

寧夏位於西北內陸，這裡的營商環境綜合排名位列全國中上水平。辦企業的人有這樣一個共識：哪裡營商環境好、辦事效率高，投資和人才就會向哪裡流動。

然而，周期長、涉及部門多、事項互為前置的工程建設項目審批，是優化營商環境中難啃的「硬骨頭」。2019年以來，寧夏持續推進工程建設項目審批制度改革（簡稱「工改」），以企業所需重塑審批流程，把所有工程項目劃分為五種類型，分別制定審批流程圖和申報清單，將全流程審批嵌入到「一網通辦」的系統內。

「111項審批事項精簡形成77項清單，就是要避免『搭車審批』『體外循環』，真正實現『清單之外無事項』，讓企業心裡有底。」寧夏住房和城鄉建設廳相關負責人王振成說，我們還制定了審批控制時限，其中政府投資類115個工作日、一般社會投資類75個工作日、小型社會投資類50個工作日。

如今，寧夏所有工程建設項目都可以在線審批，企業資質等事項100%實現「不見面」辦理。

「銀川用審批局的1枚印章代替69枚印章，實現了一枚印章串起項目全鏈條。」銀川市審批服務管理局局長井勝說，「一枚印章管審批」徹底解決工程項目審批中的諸多頑疾。

新模式正在釋放越來越多的「紅利」。作為寧夏回族自治區的首府城市，銀川工程項目審批數量佔全區一半以上，通過智慧審批、容缺辦理等改革舉措，疫情期間審批效率不降反升。「今年以來，我們審批了500多個項目，審批辦結率達80%，審批效率比去年同期提升30%以上。」井勝說。

延伸閱讀

疫情衝擊 星樟宜機場第5航廈工程暫緩2年

緊急停水！ 北高雄近5萬用戶明天停水23小時

部落客旅遊作家張J 從工程到旅程 活成夢想的模樣

影／夜深人靜宜蘭橋上梁 交通管制護送龐大鋼梁到工區

相關新聞

上海力推「夜經濟」

隨著上海首屆夜生活節啟動，上海市的多處地標性夜生活集聚區從主題、氛圍、業態、藝術文化、社群活動和社交互動等層面進行了升級...

中科煉化投產 年產值超600億人民幣

隨著煉油常減壓裝置、輕烴回收裝置等6套裝置相繼投料開車，中國石化中科煉化項目16日正式投產。　

德陽東汽最大容量汽輪機組 投運

華能東莞謝崗燃氣聯合迴圈1號機組，近日順利通過168小時滿負荷試運行，正式投入商用，機組軸振、瓦溫等各項指標優良。該機組...

貴州脫貧招商 引資723.5億人民幣

作為中國脫貧攻堅主戰場之一的貴州正在「衝刺90天打贏殲滅戰」。15日，貴州在助力「9+3」縣（區）穩就業促脫貧招商引資項...

網上廣交會 疫情經貿發展風向標

第127屆廣交會15日首次在線上拉開帷幕，為期10天。廣東省共有4268家企業參展，展位總數13039個。其中，民營企業...

浙江小微企業、個體戶 減租逾38億人民幣

15日舉行的浙江省新冠肺炎疫情防控新聞發布會表示，截至5月底，浙江國有企業和非國有商品交易市場為小微企業、個體工商戶共減...

海關助檢疫 浙江楊梅快攻外銷

正值楊梅嘗鮮時，15日，今年首批311公斤、價值近6萬元（人民幣，下同）的浙江仙居楊梅經過檢疫合格，出口加拿大；此前，來...

第3屆進博會 部分展區一位難求

第三屆中國國際進口博覽會企業商業展展區圖16日正式對外公佈，這標誌著第三屆進博會籌備工作重心開始由招展向辦展轉變。據悉，...

寧夏工改 線上辦 快速拿證

大陸西北內陸省區推進「工改」優化營商環境。輕點鼠標提交資料，全程線上辦理，2個工作日後就拿到證件。碧桂園寧夏區域開發報建...

中美航班新進展 美聯航、達美獲准飛上海

中美航班營運有了新進展，中國日前批覆美國聯合航空公司(UAL.O)和達美航空恢復中美航班，每周各運營兩班；兩家航空公司已經獲得上海市疫情防控保障能力確認函。

京東香港上市前夕 劉強東突辭旗下5職

在京東赴港上市之際，創辦人劉強東在近三日卸任京東旗下五家公司高層職務。京東將於18日在香港掛牌上市，發行價港幣226元（約29.1美元）。

京東在港上市前夕 劉強東再辭5大職務

據報導，中國電商龍頭京東集團預定18日在香港掛牌上市，創辦人劉強東卻在11日起卸任旗下5家公司的高層職務，引發市場關注

熱門新聞

吃了隔夜的冰西瓜 她雙腿無力無法走路、感染指數爆增千倍

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

北斗三號最後一顆組網衛星 今發射

馬化騰連續4天大賣騰訊股票 套現164億元

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

陸18日發行首批「抗疫特別國債」 總額4,200億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。