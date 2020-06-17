寧夏工改 線上辦 快速拿證

大陸西北內陸省區推進「工改」優化營商環境。輕點鼠標提交資料，全程線上辦理，2個工作日後就拿到證件。碧桂園寧夏區域開發報建經理張明昊成為寧夏銀川市消防設計審查與施工許可合併審批改革的首個獲益者。

新華社報導，「消防設計審查意見書是辦理施工許可證的核心要件，以往兩個證辦下來至少要8個工作日，現在同時申報、一次發證，方便企業儘早開工。」張明昊說。

寧夏位於西北內陸，這裡的營商環境綜合排名位列全國中上水平。辦企業的人有這樣一個共識：哪裡營商環境好、辦事效率高，投資和人才就會向哪裡流動。

然而，周期長、涉及部門多、事項互為前置的工程建設項目審批，是優化營商環境中難啃的「硬骨頭」。2019年以來，寧夏持續推進工程建設項目審批制度改革（簡稱「工改」），以企業所需重塑審批流程，把所有工程項目劃分為五種類型，分別制定審批流程圖和申報清單，將全流程審批嵌入到「一網通辦」的系統內。

「111項審批事項精簡形成77項清單，就是要避免『搭車審批』『體外循環』，真正實現『清單之外無事項』，讓企業心裡有底。」寧夏住房和城鄉建設廳相關負責人王振成說，我們還制定了審批控制時限，其中政府投資類115個工作日、一般社會投資類75個工作日、小型社會投資類50個工作日。

如今，寧夏所有工程建設項目都可以在線審批，企業資質等事項100%實現「不見面」辦理。

「銀川用審批局的1枚印章代替69枚印章，實現了一枚印章串起項目全鏈條。」銀川市審批服務管理局局長井勝說，「一枚印章管審批」徹底解決工程項目審批中的諸多頑疾。

新模式正在釋放越來越多的「紅利」。作為寧夏回族自治區的首府城市，銀川工程項目審批數量佔全區一半以上，通過智慧審批、容缺辦理等改革舉措，疫情期間審批效率不降反升。「今年以來，我們審批了500多個項目，審批辦結率達80%，審批效率比去年同期提升30%以上。」井勝說。