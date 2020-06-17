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背水一戰！北京提升疫情應急響應級別至二級

第3屆進博會 部分展區一位難求

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆中國國際進口博覽會企業商業展展區圖16日正式對外公佈，這標誌著第三屆進博會籌備工作重心開始由招展向辦展轉變。據悉，第三屆進博會企業商業展部分展區的展位已一位難求。

中新社報導，第三屆進博會企業商業展規劃面積36萬平方米，共設服務貿易、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、食品及農產品六大展區。

根據當天公布的展區圖，食品及農產品展區分布在1.1、2.1和2.2號館，汽車展區在1.2號館，技術裝備展區在3號館、4.1號館以及北廳，消費品展區在5.1、6.1和6.2號館，醫療器械及醫藥保健展區在7.1、7.2及8.1號館，服務貿易展區則在8.2號館。

在六大展區的基礎上，第三屆進博會還細分打造了四個專區，分別為公共衛生專區、智慧出行專區、節能環保專區和體育專區。

醫療器械及醫藥保健展區設立的公共衛生專區，主要展示公共衛生防疫領域的最新成果，截至目前已涵蓋80%的公共衛生防疫領域龍頭企業；汽車展區打造智慧出行專區，規劃面積3000平方米，來自美國、德國、法國、日本等多個國家和地區的企業參展，目前已經完成規劃面積的八成；技術裝備展區設置的節能環保專區和消費品展區的體育用品及賽事專區均得到了行業龍頭企業的廣泛響應。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，但進博會籌備工作並未因此減慢腳步，消費品、醫療器械及醫藥保健等展區簽約面積早已超過規劃面積，展位一位難求的現象再次重現。

第三屆進博會企業商業展招展工作早在第二屆開幕前就已啟動，疫情發生後招展工作以線上線下結合的方式進行，今年還首次實施「邊招展，邊對接」，便於供需雙方提前做好備展、洽談的準備。

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