快訊

背水一戰！北京提升疫情應急響應級別至二級

海關助檢疫 浙江楊梅快攻外銷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

正值楊梅嘗鮮時，15日，今年首批311公斤、價值近6萬元（人民幣，下同）的浙江仙居楊梅經過檢疫合格，出口加拿大；此前，來自浙江寧波慈溪的一批300箱、750公斤、貨值10萬餘元的楊梅，也已飛往了杜拜。

中新社報導，楊梅是中國特有的一種水果，盛產於浙江仙居、慈溪、餘姚等地。每年夏天，酸甜的楊梅是許多海外僑胞思念的家鄉味道。

「今年已經是我做楊梅出口的第5個年頭。我們的楊梅遠銷中東、歐洲等地，很多外國人和海外華僑華人都能品嘗到浙江楊梅的鮮美」。慈溪春望果蔬公司負責人茅春苗說。　

受新冠肺炎疫情影響，很多國際航班停飛減飛，空運成本大幅提高，楊梅出口成本隨之上漲。但茅春苗表示，基於長期合作，海外的老客戶對楊梅品牌和品質十分信賴，線上訂單依然很旺。

與此同時，為了讓楊梅順利走出國門，海關方面也給予重點支持。在寧波市，現已有5家出口楊梅註册果園和5家楊梅包裝廠，果園面積達600餘畝。針對楊梅保鮮期短，通關時效要求高的特點，寧波海關出台多項便利化監管措施，從果園註册登記到出口查驗，提供全流程幫扶，助力當地特色農產品走出國門。　　

「我們5月底接到了海外訂單，在台州海關協助下，我們在3個工作日內完成了所有的檢驗考核，確保出口楊梅品質」。仙居悠甜恬農業開發有限公司負責人李衛兵表示。　

近年來，隨著物流、保鮮技術的進一步發展及與海外果品快速分銷貿易模式的逐漸成熟，浙江楊梅產品出口版圖不斷擴大。接下來，浙江楊梅還將飛往義大利、新加坡等地。

海關 出國 義大利

延伸閱讀

陳時中：廠商若提防疫計畫 擬縮商務旅客檢疫期

畫面曝光超驚悚！浙江槽罐車爆炸陷火海 小車死裡逃生

楊梅住宅區反對光電場 遷變電箱談不攏

浙江槽罐車爆炸釀10死117傷 附近居民：半條村都被炸毀了

相關新聞

上海力推「夜經濟」

隨著上海首屆夜生活節啟動，上海市的多處地標性夜生活集聚區從主題、氛圍、業態、藝術文化、社群活動和社交互動等層面進行了升級...

中科煉化投產 年產值超600億人民幣

隨著煉油常減壓裝置、輕烴回收裝置等6套裝置相繼投料開車，中國石化中科煉化項目16日正式投產。　

德陽東汽最大容量汽輪機組 投運

華能東莞謝崗燃氣聯合迴圈1號機組，近日順利通過168小時滿負荷試運行，正式投入商用，機組軸振、瓦溫等各項指標優良。該機組...

貴州脫貧招商 引資723.5億人民幣

作為中國脫貧攻堅主戰場之一的貴州正在「衝刺90天打贏殲滅戰」。15日，貴州在助力「9+3」縣（區）穩就業促脫貧招商引資項...

網上廣交會 疫情經貿發展風向標

第127屆廣交會15日首次在線上拉開帷幕，為期10天。廣東省共有4268家企業參展，展位總數13039個。其中，民營企業...

浙江小微企業、個體戶 減租逾38億人民幣

15日舉行的浙江省新冠肺炎疫情防控新聞發布會表示，截至5月底，浙江國有企業和非國有商品交易市場為小微企業、個體工商戶共減...

海關助檢疫 浙江楊梅快攻外銷

正值楊梅嘗鮮時，15日，今年首批311公斤、價值近6萬元（人民幣，下同）的浙江仙居楊梅經過檢疫合格，出口加拿大；此前，來...

第3屆進博會 部分展區一位難求

第三屆中國國際進口博覽會企業商業展展區圖16日正式對外公佈，這標誌著第三屆進博會籌備工作重心開始由招展向辦展轉變。據悉，...

寧夏工改 線上辦 快速拿證

大陸西北內陸省區推進「工改」優化營商環境。輕點鼠標提交資料，全程線上辦理，2個工作日後就拿到證件。碧桂園寧夏區域開發報建...

中美航班新進展 美聯航、達美獲准飛上海

中美航班營運有了新進展，中國日前批覆美國聯合航空公司(UAL.O)和達美航空恢復中美航班，每周各運營兩班；兩家航空公司已經獲得上海市疫情防控保障能力確認函。

京東香港上市前夕 劉強東突辭旗下5職

在京東赴港上市之際，創辦人劉強東在近三日卸任京東旗下五家公司高層職務。京東將於18日在香港掛牌上市，發行價港幣226元（約29.1美元）。

京東在港上市前夕 劉強東再辭5大職務

據報導，中國電商龍頭京東集團預定18日在香港掛牌上市，創辦人劉強東卻在11日起卸任旗下5家公司的高層職務，引發市場關注

熱門新聞

吃了隔夜的冰西瓜 她雙腿無力無法走路、感染指數爆增千倍

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

北斗三號最後一顆組網衛星 今發射

馬化騰連續4天大賣騰訊股票 套現164億元

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

陸18日發行首批「抗疫特別國債」 總額4,200億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。