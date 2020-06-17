海關助檢疫 浙江楊梅快攻外銷

正值楊梅嘗鮮時，15日，今年首批311公斤、價值近6萬元（人民幣，下同）的浙江仙居楊梅經過檢疫合格，出口加拿大；此前，來自浙江寧波慈溪的一批300箱、750公斤、貨值10萬餘元的楊梅，也已飛往了杜拜。

中新社報導，楊梅是中國特有的一種水果，盛產於浙江仙居、慈溪、餘姚等地。每年夏天，酸甜的楊梅是許多海外僑胞思念的家鄉味道。

「今年已經是我做楊梅出口的第5個年頭。我們的楊梅遠銷中東、歐洲等地，很多外國人和海外華僑華人都能品嘗到浙江楊梅的鮮美」。慈溪春望果蔬公司負責人茅春苗說。

受新冠肺炎疫情影響，很多國際航班停飛減飛，空運成本大幅提高，楊梅出口成本隨之上漲。但茅春苗表示，基於長期合作，海外的老客戶對楊梅品牌和品質十分信賴，線上訂單依然很旺。

與此同時，為了讓楊梅順利走出國門，海關方面也給予重點支持。在寧波市，現已有5家出口楊梅註册果園和5家楊梅包裝廠，果園面積達600餘畝。針對楊梅保鮮期短，通關時效要求高的特點，寧波海關出台多項便利化監管措施，從果園註册登記到出口查驗，提供全流程幫扶，助力當地特色農產品走出國門。

「我們5月底接到了海外訂單，在台州海關協助下，我們在3個工作日內完成了所有的檢驗考核，確保出口楊梅品質」。仙居悠甜恬農業開發有限公司負責人李衛兵表示。

近年來，隨著物流、保鮮技術的進一步發展及與海外果品快速分銷貿易模式的逐漸成熟，浙江楊梅產品出口版圖不斷擴大。接下來，浙江楊梅還將飛往義大利、新加坡等地。