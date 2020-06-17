浙江小微企業、個體戶 減租逾38億人民幣

15日舉行的浙江省新冠肺炎疫情防控新聞發布會表示，截至5月底，浙江國有企業和非國有商品交易市場為小微企業、個體工商戶共減免租金超38億元（人民幣，下同）。

浙江省防控工作領導小組辦公室常務副主任、浙江省政府副秘書長陳廣勝說，截至5月底，浙江國有企業減免小微企業租金14.9億元，惠及小微企業2.8萬戶，減免個體工商戶租金15億元，惠及個體工商戶21.3萬戶。

同時浙江省鼓勵非國有商品交易市場減免市場經營戶攤位租金，目前已為場內小微企業和個體工商戶減免租金8.3億元。

據瞭解，浙江小微企業量大面廣，大約佔企業總數的90%。「小微企業尤其是服務業小微企業以及個體工商戶，大多靠租房經營。受疫情衝擊，相當一批企業及個體工商戶感到經營壓力沉重，但房租是實打實的剛性支出」。陳廣勝這樣表示。

為減輕企業負擔，浙江開展減稅減費減租減息減支專項行動。針對小微企業和個體工商戶數量多、體量小、內部財務制度不甚健全等問題，浙江從業主型、平台型企業切入，通過減租減息減支聯動，推動對小微企業和個體工商戶減租工作。

「業主型、平台型企業，主要指為小微企業和個體工商戶提供租房服務的各類載體，如開發區、產業園區、小微企業園、科技企業孵化器、商業綜合體等」。陳廣勝表示，對實施上述減租措施的業主型、平台型企業，浙江亦通過銀行貸款減息、地方財政貼息和補助等優惠政策給予支持。