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中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸官媒環球時報總編輯胡錫進。圖／新浪微博照片
大陸官媒環球時報總編輯胡錫進。圖／新浪微博照片

中印邊境衝突加劇，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進發文表示，中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，印方稱，印軍有3人死亡。

胡錫進稱，「據老胡緊急向知情人士了解，我方也有人員傷亡。我要在這裡對印度人說，千萬不要把中國的克制誤判為軟弱，千萬不要在中國面前傲慢自大。中國確實不想與印度衝突，但決不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明。若它在中印邊境地區挑起更大衝突，對它自己和對地區都不可能有任何好處。希望它不要從中國這裡討進一步的教訓。」

【中央社／台北16日電】

印度陸軍今天指控，中印軍隊15日在邊界發生衝突，有3名印度官兵喪生。中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進則透過社群平台微博說，據他「緊急向知情人士了解」，中方也有人員傷亡。

但中國官方直到發稿為止，並未證實雙方部隊有人在這場邊界衝突中傷亡，只表示雙方邊防人員15日曾發生「嚴重肢體衝突」。

綜合外媒報導，中國外交部發言人趙立堅下午在外交部例行記者會上表示，印方邊防人員15日違背兩國達成的共識，2次越界挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突。中方呼籲印方不要採取單方面行動挑起事端。

中國網路下午一度出現一則貼文，指中共軍隊在15日這場衝突中有5人死亡、11人受傷，但這一數字無法確認消息來源。這篇貼文雖然也被刪除，但已被其他中國網友引用。

胡錫進則在微博聲稱，「我要在這裡對印度人說，千萬不要把中國的克制誤判為軟弱，千萬不要在中國面前傲慢自大。中國確實不想與印度衝突，但絕不怕衝突」。

他說，希望印度不要忘記歷史教訓，「保持自知之明」。若印度在中印邊境地區挑起更大衝突，對自己和對地區都不可能有任何好處。希望印度「不要從中國這裡討進一步的教訓」。

印度 胡錫進 國軍

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