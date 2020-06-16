小明要回家！自救會明赴政院陳情 呼籲正視兒童人權

進入後疫情時期，多國逐漸放寬禁令，然而滯留在大陸的「小明們」，卻依舊無法返台上學。台灣滯陸孩童父母自救會16日表示，30名自救會成員，17日下午將拜訪疫情指揮中心和行政院，表達「小明們」父母的心聲。

台灣滯陸孩童父母自救會16日並發出陳情書，希望政府能基於未成年兒童福利與人權、親情、家庭、人道等因素考量，能重視這群被忽視的「小明們」，相關返台人員願意全力配合政府防疫政策。

目前仍滯留大陸的台灣學生與孩童也自拍影片，表達迫切期盼返台的意願。影片一開始，一名目前就讀高中的女孩就哽咽的表示，很想念台灣同學和老師。還有一名女童，拿著自己畫的「我愛台灣」的畫表示，已經有5個月沒有讀書了，很想回學校和老師同學們一起讀書。

另一念高中的男孩表示，真的好想回家，希望陳伯伯（衛福部長陳時中）和蘇伯伯（行政院長蘇貞昌）幫忙；另一名女孩則指出，因為疫情被留在大陸，非常想念台灣的同學和家人們，希望政府能趕快協助他們回家。

陳情書提到，台灣疫情逐漸趨緩，6月7日起防疫措施大幅解禁，並將於6月17日放寬境外商務人士來台限制，同時也將於暑假期間開放外籍生來台就讀。然而一群現今仍滯留在大陸的台灣未成年兒童、子女，卻遭到遺忘。

陳情書表示，國人赴陸經商結婚生子，但受這次疫情影響，其子女於年節期間前往大陸探親，卻因此滯留大陸至今無法返台與家人團聚、就學和恢復正常生活。

甚至還有陸配的台灣妻子在台灣待產，卻因疫情無法來台陪產，甚至小孩都已出生，仍無法來台探望自己的孩子。

目前滯留大陸的台灣人子女，在大陸沒有學籍學，又不能回台灣完成學業，導致整個學期課業都荒廢了。未來返台後，課業銜接將是一大問題。

陳情書最後提到，鑑於未成年兒童福利與人權、親情、家庭、人道等考量，懇請蔡政府重視此一問題，讓這批滯陸台灣學生與孩童能早日與親人團聚、返台就學，回復正常生活。