陸18日發行首批「抗疫特別國債」 總額4,200億元

大陸財政部公告，總額達人民幣1兆元的2020年抗疫特別國債，一期、二期每期規模人民幣500億元將於6月18日招標，6月23日起上市交易。出乎市場預期的是，此次特別國債並未採定向發行，而是全部採市場化發行，恐影響短期債券市場利率。

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中提出，今年財政赤字規模比去年增加人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）， 同時還將發行1兆元抗疫特別國債。

李克強稱，「這是特殊時期的特殊舉措」。這2兆元資金將全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層，直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性。

北京日報指出，和一般國債不同，特別國債是指特定時期發行，用於特殊用途，並形成特定資產的國債，無需列入一般公共預算，而是納入政府性基金預算管理。政府性基金預算的原則是「以收定支」，因此必須有受益性要求。

報導稱，中國大陸早前曾發行過兩次特別國債，分別在1998年和2007年。

1998年8月，大陸財政部宣布發行期限為30年的人民幣2,700億元特別國債，向工、農、中、建四大國有商業銀行定向發行，用於補充四大行資本金，化解不良資產，提高資本適足率。

2007年，大陸因當時面臨外匯存底持續快速增長及人民幣升值壓力，因此共發行8期、總規模達人民幣1.55兆元的特別國債，期限分10年、15年期，其中2,000億元向社會公眾發行，用於向人行購買現匯及匯金公司股權，注資成立中投公司。

大陸財政部部長劉昆5月中曾表示，「要通過抗疫特別國債、地方政府專項債券等多種渠道，增加政府投資。」北京日報指出，這是大陸官方首度明確，抗疫特別國債將用於「增加政府投資」。

證券時報表示，不同於前兩次特別國債發行主要採定向發行，本次特別國債全部為市場化發行，超乎市場預期。

對於為何會全採市場化發行，方正證券首席經濟學家顏色表示，國債既是財政重要工具，也是金融市場核心產品，堅持市場化發行可讓中外資金融機構廣泛參與投資，這也是中國構建「多層次資本市場」的基礎，有利於構建成熟完善的國債市場。

報導稱，儘管人民幣兆元特別國債將全部採競爭性招標的發行方式，體現了市場化，但要在7月底前發行完畢，市場仍擔心將對資金面和其他債券發行形成擾動。大陸15日在公布首批特別國債發行消息後，當日臨近尾盤，大陸銀行間主要利率債收益率就快速上揚，國債調整幅度更大。

顏色說，「在7月底前完成1萬億的市場化發行，會對債市形成情緒上的衝擊，短期內是一個利空。」