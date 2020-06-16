快訊

泰國版「我不能呼吸」？37歲男子遭黑衣人持槍綁架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸18日發行首批「抗疫特別國債」 總額4,200億元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務院總理李克強5月22日在中共13屆全國人大三次會議開幕式上作政府工作報告。（中新社）
大陸國務院總理李克強5月22日在中共13屆全國人大三次會議開幕式上作政府工作報告。（中新社）

大陸財政部公告，總額達人民幣1兆元的2020年抗疫特別國債，一期、二期每期規模人民幣500億元將於6月18日招標，6月23日起上市交易。出乎市場預期的是，此次特別國債並未採定向發行，而是全部採市場化發行，恐影響短期債券市場利率。

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中提出，今年財政赤字規模比去年增加人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）， 同時還將發行1兆元抗疫特別國債。

李克強稱，「這是特殊時期的特殊舉措」。這2兆元資金將全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層，直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性。

北京日報指出，和一般國債不同，特別國債是指特定時期發行，用於特殊用途，並形成特定資產的國債，無需列入一般公共預算，而是納入政府性基金預算管理。政府性基金預算的原則是「以收定支」，因此必須有受益性要求。

報導稱，中國大陸早前曾發行過兩次特別國債，分別在1998年和2007年。

1998年8月，大陸財政部宣布發行期限為30年的人民幣2,700億元特別國債，向工、農、中、建四大國有商業銀行定向發行，用於補充四大行資本金，化解不良資產，提高資本適足率。

2007年，大陸因當時面臨外匯存底持續快速增長及人民幣升值壓力，因此共發行8期、總規模達人民幣1.55兆元的特別國債，期限分10年、15年期，其中2,000億元向社會公眾發行，用於向人行購買現匯及匯金公司股權，注資成立中投公司。

大陸財政部部長劉昆5月中曾表示，「要通過抗疫特別國債、地方政府專項債券等多種渠道，增加政府投資。」北京日報指出，這是大陸官方首度明確，抗疫特別國債將用於「增加政府投資」。

證券時報表示，不同於前兩次特別國債發行主要採定向發行，本次特別國債全部為市場化發行，超乎市場預期。

對於為何會全採市場化發行，方正證券首席經濟學家顏色表示，國債既是財政重要工具，也是金融市場核心產品，堅持市場化發行可讓中外資金融機構廣泛參與投資，這也是中國構建「多層次資本市場」的基礎，有利於構建成熟完善的國債市場。

報導稱，儘管人民幣兆元特別國債將全部採競爭性招標的發行方式，體現了市場化，但要在7月底前發行完畢，市場仍擔心將對資金面和其他債券發行形成擾動。大陸15日在公布首批特別國債發行消息後，當日臨近尾盤，大陸銀行間主要利率債收益率就快速上揚，國債調整幅度更大。

顏色說，「在7月底前完成1萬億的市場化發行，會對債市形成情緒上的衝擊，短期內是一個利空。」

人民幣 北京 債市

延伸閱讀

李克強6億人月均收入千元說 首獲中國官方認證

大陸5月城鎮調查失業率5.9% 畢業生就業壓力大

互動加溫 李克強、梅克爾視訊：中德共護產業鏈

李克強、梅克爾視訊 陸：中德要維護產業鏈穩定

相關新聞

馬化騰連續4天大賣騰訊股票 套現164億元

據大陸《證券時報》報導，騰訊公司董事局主席馬化騰6月9日至12日大賣965萬股騰訊股票，出售均價為港幣433元至450....

中美航班爭議告一段落 雙邊航班數倍增

儘管北京再度出現新冠肺炎疫情，但中美仍積極推動雙邊民航客運逐步恢復。央視新聞16日引述華爾街日報報導稱，美國交通部15日...

陸18日發行首批「抗疫特別國債」 總額4,200億元

大陸財政部公告，總額達人民幣1兆元的2020年抗疫特別國債，一期、二期每期規模人民幣500億元將於6月18日招標，6月2...

57城5月房價漲 創10個月新高

因疫情影響而延後的購房需求持續釋放，5月分，中國大陸房價環比上漲的大中城市數量繼續增多。大陸國家統計局15日發布的數據顯...

大陸工業生產值 5月增長回溫

大陸國家統計局15日公布數據顯示，5月分，中國大陸規模以上工業增加值同比（與去年同期相比）增長4.4%，增速比4月分加快...

盱眙龍蝦 經濟總產值達150億

第二十屆中國盱眙國際龍蝦節—中國龍蝦產業高質量發展大會日前在江蘇淮安開幕。截至目前，盱眙龍蝦產業已經形成了百億級產業規模...

王煜：民企要參與國家戰略謀發展

「民營企業一定要參與國家重大戰略，只有整體經濟穩定，百姓富裕，企業才能更好發展。」春秋航空股份有限公司董事長王煜近日受訪...

前5月固定資產投資 同比降6.3%

大陸國家統計局15日發布消息，1-5月分，中國大陸固定資產投資（不含農戶）199194億元（人民幣，下同），比去年同期下...

創舉 網上廣交會 客商雲端交易

第127屆廣交會15日在網上開幕，約2.5萬家企業參展，為期10天。這是在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，廣交會舉辦63年...

陸脆弱復甦 預示全球困境

彭博資訊報導，連串最新數據顯示，儘管中國大陸5月的工廠產出、消費者支出和投資持續改善，但幾乎缺乏V型復甦所需的全面反彈跡...

陸一線城房價 漲幅擴大

路透根據大陸國家統計局昨（15）日公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年漲4.9%，漲勢延續56個月，值...

美的股價跌 市值蒸發582億

大陸家電龍頭美的集團創始人、實際控制人何享健在廣東省佛山順德家中遭劫持，兒子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到對面報警，昨...

熱門新聞

前員工爆料！網傳華為7月將裁員約50%

李克強6億人月均收入千元說 首獲中國官方認證

中共國防部：美軍機飛越台灣 是極端危險的錯誤

撐不住？美方封殺令顯現 傳華為7月裁員五成

首次超越三星！華為4月手機全球市占率奪冠

吃了隔夜的冰西瓜 她雙腿無力無法走路、感染指數爆增千倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。