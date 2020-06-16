大陸昨新增40例確診 半數以上來自北京

大陸新冠肺炎疫情近期嚴峻，昨日新增40病例，其中本土患者達32例，在這之中北京有27例新增確診。

據大陸國家衛健委通報，昨日40例新增確診中，其中境外输入病例8例，包含上海3例，廣東3例，內蒙古1例，遼寧1例；本土病例32例，包含北京27例，河北4例，四川1例；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例1例，該病例在上海），本土病例2例，均在北京。

當日新增治癒出院病例7例，解除醫學觀察的密切接觸者225人，重症病例增加3例。

境外輸入現有確診病例93例，現有疑似病例2例。累計確診病例1845例，累計治癒出院病例1752例，無死亡病例。

截至昨日止，現有確診病例210例，累計治癒出院病例7萬8377例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3221例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者75萬3836人，尚在醫學觀察的密切接觸者4340人。

新增無症狀感染者6例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察8例；尚在醫學觀察無症狀感染者110例。