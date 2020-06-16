聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸昨新增40例確診 半數以上來自北京
大陸新冠肺炎疫情近期嚴峻，昨日新增40病例，其中本土患者達32例，在這之中北京有27例新增確診。
據大陸國家衛健委通報，昨日40例新增確診中，其中境外输入病例8例，包含上海3例，廣東3例，內蒙古1例，遼寧1例；本土病例32例，包含北京27例，河北4例，四川1例；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例1例，該病例在上海），本土病例2例，均在北京。
當日新增治癒出院病例7例，解除醫學觀察的密切接觸者225人，重症病例增加3例。
境外輸入現有確診病例93例，現有疑似病例2例。累計確診病例1845例，累計治癒出院病例1752例，無死亡病例。
截至昨日止，現有確診病例210例，累計治癒出院病例7萬8377例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3221例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者75萬3836人，尚在醫學觀察的密切接觸者4340人。
新增無症狀感染者6例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察8例；尚在醫學觀察無症狀感染者110例。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言