前5月固定資產投資 同比降6.3%

大陸國家統計局15日發布消息，1-5月分，中國大陸固定資產投資（不含農戶）199194億元（人民幣，下同），比去年同期下降6.3%，降幅比1-4月分收窄4.0個百分點。

中新社報導，分領域看，基礎設施投資同比（與去年同期相比）下降6.3%，製造業投資下降14.8%，房地產開發投資下降0.3%，降幅分別比1-4月收窄5.5、4.0、3.0個百分點。大陸全國商品房銷售面積48703萬平方公尺，同比下降12.3%；商品房銷售額46269億，下降10.6%，降幅分別比1-4月分收窄7.0和8.0個百分點。

分產業看，第一產業投資同比持平，1-4月分為下降5.4%；第二產業投資下降11.8%，第三產業投資下降3.9%，降幅分別比1-4月分收窄4.2、3.9個百分點。

大陸國家統計局投資司首席統計師丁勇分析稱，隨著中國大陸疫情獲得控制和經濟社會秩序有序恢復，在一系列穩投資政策的作用下，投資項目建設持續加快，投資降幅連續3個月收窄，高技術產業、社會領域投資增速均由負轉正。

1-5月分，高技術產業投資增長1.9%，1-4月分為下降3.0%；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長2.7%和0.5%。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫藥製造業分別增長12.0%、6.9%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長25.4%、25.2%。

1-5月分，社會領域投資增長3.6%，1-4月分為下降3.1%；其中教育、衛生投資分別增長10.4%、9.5%，比1-4月分加快7.5、4.8個百分點。

此外，大陸民間投資繼續恢復。1-5月分，民間投資同比下降9.6%，降幅比1-4月分收窄3.7個百分點。其中，基礎設施民間投資降幅收窄4.7個百分點，製造業民間投資降幅收窄4.0個百分點，房地產開發民間投資降幅收窄3.5個百分點，社會領域民間投資降幅收窄6.2個百分點，農林牧漁業民間投資降幅收窄5.6個百分點。