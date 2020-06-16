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王煜：民企要參與國家戰略謀發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「民營企業一定要參與國家重大戰略，只有整體經濟穩定，百姓富裕，企業才能更好發展。」春秋航空股份有限公司董事長王煜近日受訪時作上述表示。

中新社報導，2004年，大陸民航總局同意民營企業及旅行社開辦航空公司，春秋旅行社成為首批籌建航空公司的民營企業，在民航業國營企業占主導的情況下，走出一條發展道路。

當前，大陸經濟面臨內外挑戰，新冠疫情加劇了經濟復甦的困難。在王煜看來，此時意見推出為民營企業樹立了信心，展現出中國大陸正通過改革開放解決困難的姿態。「作為民營企業，春秋航空將與中國一起面對這些挑戰」。

王煜指出，市場化意味公平的競爭，民營企業成長於競爭環境之中，其未來的發展亦需要更公平、更合理的環境。對於民營資本所屬權的保護有助於民營企業長遠布局和發展；而法治則是市場經濟的重要制度手段，完善社會主義市場經濟法律制度有利於保障市場有序競爭、公開透明。

王煜表示，疫情之中，以春秋航空為代表的旅遊業企業受到巨大衝擊。彼時正逢春運旺季，春秋航空退機票141萬張，損失達十幾億元人民幣。面對壓力與挑戰，春秋航空積極自救，通過拓展融資渠道獲得資金，進一步控制運營成本，在國際航線復航無望的情況下，積極拓展大陸國內航線。

隨著大陸疫情逐步回落，大陸國內民航開始快速恢復。現階段，春秋航空超過95%的大陸國內航班已恢復，客座率逐步提高，目前穩定在75%。王煜表示，春秋航空目前正盡全力復工復產，將爭取在本月底使客座率恢復到去年大陸國內航線的同期水平，不過國際航線恢復仍需時間。

據中國旅遊研究院發布的「2019年旅遊市場基本情況」顯示，2019年大陸旅遊業對GDP的綜合貢獻占GDP總量的11.05%，旅遊直接和間接就業人口占中陸就業總人口的10.31%。

王煜指出，新冠疫情之中，旅遊業已作出巨大犧牲，希望在保證疫情防控的基礎上，逐步恢復跨省旅遊，鼓勵居民出行和消費。

春秋航空 疫情

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