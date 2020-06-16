盱眙龍蝦 經濟總產值達150億

第二十屆中國盱眙國際龍蝦節—中國龍蝦產業高質量發展大會日前在江蘇淮安開幕。截至目前，盱眙龍蝦產業已經形成了百億級產業規模，經濟總產值達150億元（人民幣，下同），其中年直接收入70億元，帶動相關產業收入80億元。

新華社報導，淮安市盱眙縣位於淮河下游，洪澤湖南岸，長江三角洲地區，有著豐富的水域資源和優良的自然環境。經過20餘年的發展，盱眙龍蝦產業已從最初的「捕撈+餐飲」模式發展成為集科研、養殖、加工、餐飲、冷鏈物流、節慶、旅遊等為一體的完整產業鏈。

受疫情影響，今年龍蝦養殖業受損嚴重，加工業訂單遇冷，餐飲業壓力陡增，為突破困境，盱眙創新種養模式，擴大養殖規模，培育和引進龍蝦深加工企業，提高龍蝦冷鏈物流能力。該縣先後制定「地理標誌產品盱眙龍蝦」「盱眙龍蝦烹制操作規範」「盱眙龍蝦品牌管理規範」等行業標準，建立從養殖到加工、從餐飲到服務、從創業到管理的全程技術標準和管理規範，並在大陸各地開設盱眙龍蝦加盟店2000多家。

盱眙縣委書記梁三元表示，近年來，盱眙深入推進龍蝦全產業鏈發展，龍蝦品牌價值持續提升，達到203.92億元，帶動了全縣近15萬從業者增收致富。截至目前，盱眙縣龍蝦養殖面積已達83.5萬畝，其中池塘養殖17萬畝，「蝦稻共生」66.5萬畝，年產龍蝦8萬噸，年交易量12萬噸。