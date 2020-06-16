大陸工業生產值 5月增長回溫

大陸國家統計局15日公布數據顯示，5月分，中國大陸規模以上工業增加值同比（與去年同期相比）增長4.4%，增速比4月分加快0.5個百分點；環比增長1.53%。1-5月分，中國大陸規模以上工業增加值同比下降2.8%，降幅比1-4月分收窄2.1個百分點。

中新社報導，5月分，分經濟類型看，大陸國有控股企業增加值同比增長2.1%；股份制企業增長4.8%，外商及港澳台商投資企業增長3.4%；私營企業增長7.1%。分三大門類看，採礦業增加值增長1.1%，製造業增長5.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.6%。

在工業生產繼續回升的同時，裝備製造業和高技術製造業實現較快增長。5月分，裝備製造業和高技術製造業增加值分別增長9.5%和8.9%，快於規模以上工業5.1和4.5個百分點。從產品產量看，挖掘、鏟土運輸機械，微型計算機設備，光纜，汽車，工業機器人產量同比分別增長62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。

此外，1-4月分，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額12598億元人民幣，同比下降27.4%，降幅比1-3月分收窄9.3個百分點；4月分，規模以上工業企業利潤總額同比下降4.3%，降幅比3月分收窄30.6個百分點。

大陸國家統計局工業司副司長江源表示，當前工業生產總體恢復向好，但困難和不確定因素仍然較多，值得關注。一是行業和產品回升力度有所減弱，41個行業中有25個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長面較上月有所下滑。二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長0.7%轉為下降0.6%，服裝、家具、文教工美、皮革製鞋等行業下降在5.0%—11.4%之間。三是出口訂單不足，工業出口交貨值由增轉降，同比下降1.4%，部分出口占比較高的行業出口交貨值下降10%以上。