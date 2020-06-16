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57城5月房價漲 創10個月新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局數據顯示，今年1至5月，商品房銷售面積48703萬平方公尺，同比下降12.3%，降幅比1至4月分收窄7.0個百分點。（中新社資料照片）
大陸國家統計局數據顯示，今年1至5月，商品房銷售面積48703萬平方公尺，同比下降12.3%，降幅比1至4月分收窄7.0個百分點。（中新社資料照片）

疫情影響而延後的購房需求持續釋放，5月分，中國大陸房價環比上漲的大中城市數量繼續增多。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，5月分，中國大陸70個大中城市中，57個城市新建商品住宅價格環比上漲，2個城市持平，11個城市環比下跌。房價環比上漲的城市數量創下近10個月來的新高。

中新社報導，二手房價環比上漲的城市數量同樣有所增加。數據顯示，5月分，中國大陸70個大中城市中，41個城市二手房價環比上漲，較上月增加4個，為9個月來的新高。

從房價漲幅來看，大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬指出，大陸各線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅均略有擴大。其中，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲1.1%。北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.8%、0.6%、0.4%和1.6%。北京和深圳二手房價漲幅在70城中居前兩位。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，房價上漲城市數量增加與大陸各地樓市在疫情後持續回暖直接相關。前期疫情抑制的購房需求在4月分和5月分持續釋放，5月分重點18城中二手房實時成交量環比繼續增加19%。不過，許小樂認為，大中城市二手住宅價格並未表現出進一步大幅上漲，且隨著6月市場需求釋放進入「平台期」，房價將轉向平穩。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，5月分大中城市房地產市場恢復的節奏好於預期，尤其是二手市場整體復甦的力度明顯超過4月分。其中，一線城市熱度持續提升，拉動房價上揚。二三線城市整體穩定，分化持續。

諸葛找房數據研究中心分析稱，5月分，大陸國內疫情控製成效明顯，市場活躍度持續上升，新房二手房價格環比上漲城市數量均創2019年8月以來新高，價格漲幅穩中有升。

二手房 疫情

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