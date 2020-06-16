創舉 網上廣交會 客商雲端交易

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第127屆廣交會15日在網上開幕，約2.5萬家企業參展，為期10天。這是在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，廣交會舉辦63年來首次搬上「雲端」，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

中新社報導，本次網上廣交會設置50個展區，參展商品分為16大類，包括電子及家電、照明、五金工具、建材、日用消費品、禮品等，展品超過200萬種。通過搜索查詢產品或企業，可以參觀企業虛擬展位。進入展商直播大廳，5000多場直播正在同時進行中。

在格蘭仕集團有限公司虛擬展位，通過圖片、視頻等方式，該公司展出微波爐、烤箱、冰箱等211種產品，兩名業務員正在直播間介紹產品。採購商可以與參展商即時溝通和預約洽談。

廣交會官網全球供採對接平台具有提交意向訂單、推薦供應產品、供採智能匹配等三種功能。在該平台供採大廳，已有不少境外採購商發布了家電、日用陶瓷、禮品等產品的採購意向。

「網上廣交會在全世界都是一個創舉。」廣州輕出集團股份有限公司總經理朱璞真稱，過去63年，該公司參加了每一場廣交會，此次網上廣交會參展了27個展區，共有2800件展品。該公司在其工廠等區域設置了直播間，10天內將至少舉辦200場直播。

廣交會被譽為中國大陸外貿的晴雨表和風向標，自1957年創辦以來，歷經風雨，從未間斷。近年來，每屆廣交會參展企業約2.5萬家，到會境外採購商約20萬人，為中國大陸企業帶來了大量外貿訂單。

今年以來，受新冠肺炎疫情影響，中國大陸外貿遭遇較大衝擊。大陸海關總署公布的最新數據顯示，今年5月份，中國大陸外貿進出口達2.47兆元人民幣，同比下降4.9%，比4月份0.7%的降幅有所擴大。為穩住外貿外資基本盤，擴大對外開放，幫助中外企業開拓市場，大陸國務院決定，第127屆廣交會於6月15日至24日在網上舉辦。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，廣交會網上舉辦，既有助於疫情防控，又能保證廣交會這一全球最大的國際貿易活動正常進行，可幫助中外企業最大程度降低疫情影響，在危機中育新機、於變局中開新局。

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