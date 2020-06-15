大陸5月城鎮調查失業率5.9% 畢業生就業壓力大

大陸國家統計局今（15）日公布數據顯示，5月，大陸全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月下降0.1個百分點。雖然調查失業率略降，但就業壓力仍在。今年大學畢業生規模達874萬，創歷史新高，大學生失業率可能繼續上升。

數據顯示，25歲至59歲人口調查失業率為5.4%，下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.9%，比4月上升0.1個百分點。

1至5月，大陸全國城鎮新增就業460萬人，與上年同期相比減少137萬人。

大陸國家統計局指出，調查失業率比4月略下降主因有三點：一是經濟運行逐步改善。生產需求持續好轉，為就業規模擴張、就業保持穩定奠定基礎。5月，規模以上工業增加值按年連續兩個月增長，服務業生產由降轉升，社會消費品零售總額當月降幅和固定資產投資累計降幅均連續收窄。

二是就業優先政策成效顯現。堅持減負、穩崗、擴就業並舉，著力穩企業保就業。三是員工复崗情況持續好轉。快速調查顯示，5月底6月初，員工上班率超過80%的規模以上企業比重比上次調查提高1.2個百分點，其中工業、服務業企業比重分別提高0.6、1.7個百分點。

儘管調查失業率略降，但就業壓力仍不容忽視。大陸國家統計局表示，一是就業總量壓力較大。受疫情影響，企業生產經營困難突出，招聘用工需求下降，一些個體工商戶和小微企業疫後恢復較慢，吸納就業受到影響。5月城鎮調查失業率高於上年同期0.9個百分點。

二是就業不充分現象較為明顯。5月，約1.2%的就業人員處於在職未就業狀態，高於往年正常水平。

三是大學生等重點群體就業壓力仍大。5月，20至24歲大專及以上人員（主要為新畢業大學生）調查失業率分別比上月和上年同期上升1.7、3.3個百分點。今年大學畢業生規模達874萬，創歷史新高，隨著畢業生集中進入勞動力市場，大學生失業率可能繼續上升。

大陸國務院總理李克強在政府工作報告提出，今年目標城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右。