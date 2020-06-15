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首次超越三星！華為4月手機全球市占率奪冠

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
市場調研機構Counterpoint報告顯示，華為在4月全球智慧手機市占率約21.4 %，首次超越三星，登全球第一位置。圖／路透
市場調研機構Counterpoint報告顯示，華為在4月全球智慧手機市占率約21.4 %，首次超越三星，登全球第一位置。圖／路透

市場調研機構Counterpoint日前發布報告顯示，4月全球智慧手機出貨量為6,937萬台，年減41%，其中，三星手機市場占率約19.1%，華為則達21.4 %，華為歷史上首次超越三星，登上全球第一位置。

香港經濟日報報導，Counterpoint分析稱，大陸手機市場已開始復甦，不過三星的Galaxy S20銷售疲軟，這部分受到印度疫情封鎖的影響。

大陸財經網引述三星方面猜測，此次三星手機敗給華為，主要是因為三星占有較大市場的印度因衛生事件原因封城，導致三星手機在印度銷量暴減。此外三星有大量工廠位於印度，該事件的爆發也導致三星手機的工廠停工停產，進而導致生產能力受到極大影響。加上，華為受到美國抵制，激發起大陸華僑的愛國情緒，推升華為躍居全球龍頭。

不過，有分析稱，華為手機稱霸全球只能坐穩一個月或幾個月。5月後，印度放鬆封城的管制，三星的銷量會回升，三星在全球的占有率將會馬上回溫。另外，美國在5月針對華為升級限制令，在新的禁令之下，華為晶片供應將面臨更大挑戰，進而可能影響華為手機供應鏈等。

疫情 華為 三星 手機

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