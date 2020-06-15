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前員工爆料！網傳華為7月將裁員約50%
美國將加重對華為制裁，擬升級出口管制，恐對華為造成衝擊。消息傳出，華為可能將於7月中旬宣布大變革，其中涉及股權和裁員約50%，從19萬降至10萬人。
美國上月宣布禁止使用美國技術與設備的半導體廠，在未經許可下供貨給華為，一旦美方執行將對華為造成巨大衝擊。網路上卻已經先傳出華為計畫裁減一半人力的消息。
6月14日，新浪微博認證為「華為前員工李洪元」的微博帳號leedeson貼出一張群組討論的截圖顯示，華為可能將於7月中旬宣布大變革，其中涉及股權和裁員，從19萬降至10萬人，並提到很多退休的都選擇一半股票兌現另一半保留。
有微博網友在該條微博留言，「請問真的假的啊？」李洪元回應，「人類社會是二級混沌系統，很複雜。也許領導看了這篇博文，打消了原定的裁員計畫？」
也有網友稱，不可信，華為永遠不可能倒，裁員也只是少數。李洪元回應，「歷史上不存在不會消亡的組織，要有歷史的唯物主義精神。在數學上49%也是少數人的。另外一年淘汰5%，十年也淘汰50%。裁員是一個企業自救的方法，本無可厚非，只是要慎重，全面考慮各種可能。」
目前該微博已刪貼。李洪元曾在華為工作12年，去年爆出要求離職補償，卻遭公司反告敲詐勒索，在公安局羈押251天後，無罪釋放，並獲大陸國家賠償人民幣10萬元。
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