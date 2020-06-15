美的創始人何享健遭劫持獲救 3上市公司股價齊跌

大陸家電龍頭美的集團創始人、實際控制人何享健昨（14）日在廣東省佛山順德家中遭劫持，兒子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到對面報警。今（15）日警方已抓獲五名嫌疑人，案件偵查中。美的集團股價今（15）日一度跌逾3%，美的置業在香港一度跌近2%、美的物業下滑近1%。

中證網報導，佛山警方今日通報，6月14日17時30分許，美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，屋主安全。案件在進一步偵查中。

美的集團官微轉發該警情通報稱，感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心。

今年78歲的何享健早在2012年就將公司「交棒」給了職業經理人方洪波，但是其家族在商界的聲量並沒有減弱。美的集團2019年財報顯示，何享健家族控制的美的控股目前是美的集團的第一大股東，持股31.73%，個人持股30.65%。何享健持有美的控股94.55%的股份，兒媳盧德燕持5.45%；兒子何劍鋒任職美的集團董事。

何劍鋒正是盈峰控股集團有限公司的董事長。盈峰集團旗下有上市公司盈峰環境和華納百錄。

此外，何氏家族還直接控制著香港上市公司美的置業和新三板公司美的物業，間接控制合康新能和德國上市公司庫卡。算上美的集團，何氏家族控制的上市公司已經達到七家。

美的創始人何享健是「中國最低調富豪」，被格力電器董事長董明珠視為最大勁敵。雖然只有小學學歷，卻把一家資產人民幣5,000元、只有23人的小廠，打造成現在市值超過人民幣4,000億的家電巨頭，身價約人民幣1,800億元，2019年胡潤富豪榜排第四名。