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何享健身家255億 子女未接棒

世界日報 / 中國新聞組╱北京15日電
大陸「美的集團」創辦人何享健住所遭挾持。新浪財經
大陸「美的集團」創辦人何享健住所遭挾持。新浪財經

美的集團創辦人何享健遭人挾持事件震驚各界，根據福布斯實時數據，何享健個人身家為255億美元，為中國第六大富豪，超過了網易創辦人丁磊和楊惠妍。

香港經濟日報報導，美的在內地股價自今年3月低點已經暴漲33%，目前總市值為4198億元（人民幣，下同），在A股市值榜中排名第13名。何享健目前直接持有美的集團0.65%的股權，間接持有美的30%的股權，合計持有美的30.65%的股權，持有身家為1287億元。

新浪財經報導，公開資料顯示，美的集團創立於1968年，是中國成立最早的家電民營企業。美的集團的成功與粵商何享健的卓越經營分不開的。何享健廣東順德本地人，出生於1942年、一個比較貧困的家庭，僅有小學文化學歷。2012年何享健退出美的管理層後，移交給職業經理人方洪波具體運作。美的集團成為非家族的家族企業。

2020年5月，何享健大女兒何倩嫦實際控制的會通新材向上交所遞交了科創板上市申請材料。工商資料顯示，何倩嫦直接持有會通新材34.01%的股權，為公司之實際控制人。何享健之子何劍鋒，現為盈峰控股董事長。何享健小女兒何倩興和老公聯手創辦了「廣東新的科技集團」。

公司主要從事提供多元化的產品種類與服務，包括以廚房家電、冰箱、洗衣機、及各類小家電為核心的消費電器業務；以家用空調、中央空調、供暖及通風系統為核心的暖通空調業務；以庫卡集團、美的機器人公司等為核心的機器人及自動化系統業務；以安得智聯為智能供應鏈業務集成解決方案的服務平台。

截止2020年3月31日，美的集團營業收入583.5592億元，歸屬於母公司股東的凈利潤48.1098億元。

除此之外，何享健還間接控制德國上市公司庫卡集團，並與其兒媳盧德燕共同為新三板公司美的物業的實際控制人。

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