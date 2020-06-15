中環甲廈空置率逾5% 7年新高 業界預計升勢持續

香港經濟持續轉差，市場不斷收縮對寫字樓的需求，港島區整體甲級寫字樓空置率升至近7%，其中屬香港最重要的商業核心區中環，甲廈空置率升穿5%水平，更是過去7年新高。業界預計空置升勢持續。

大公報報導，中原工商舖統計，港島5個商業核心區的甲級寫字樓空置率，於上月全線上升，整體空置率達6.9%，按月增0.38個百分點。其中過去數年空置一直處低位的中環，甲廈空置率終在上月升穿5%水平，達5.05%，為近7年新高。屬次級商業核心區的銅鑼灣，上月的甲廈空置率更達8.73%，為5區之冠，灣仔則以7.26%居次。

據報導，一向租金高昂的核心區指標商廈受打擊最大，企業陸續計畫遷出主要核心商業區，於二線區域或新興商業區物色租金廉宜的樓面之餘，不少更縮減規模，致令近月港島各區甲乙廈空置率均直線上升。他預計此情況於未來數月只會有增無減，相信本月港島甲級商廈空置率會進一步上升，租金會持續受壓。

中環中心頂租盤逾10個

中原工商舖寫字樓部董事陳雁樓表示，上述數據正反映現時香港商業環境面臨多種挑戰，包括中美關係一直反覆不定、修例風波及黑暴未停，以及新冠肺炎疫情陰霾未完全消去等不利因素；市場屢傳大企業紛縮減租用樓面甚或頂租等個案，遍及中環多幢甲級商廈，如皇后大道中9號、美國銀行中心及中環中心等。

其中中環中心的頂租盤更多逾10個，涉及包括面積達2.5萬方呎的全層、或逾萬呎的半層頂租；中環中心一個中層全層單位，租客是從事旅遊業務，現以每月約175萬元放頂租，呎租只約70元。

陳續指出，港島乙級商廈上月整體空置率也達6.12%，中環乙廈的空置率也由4月的4.81%，升至上月的5.58%。可見疫情令香港經濟活動停頓，不少企業生意額嚴重受創，為節省成本頓成各行各業當前目標，對寫字樓需求萎縮成不爭事實。